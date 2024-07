Viola, la prima sarà (di nuovo) in trasferta. Oggi il calendario fra ’paletti’ e rebus Franchi

L’appuntamento è fissato per oggi alle ore 12 presso l’Auditorium multimediale di RDS a Roma. È lì che verrà svelato il volto della Serie A edizione 2024/25 (sponsorizzata da Enilive) con il sorteggio del calendario che a poco più di un mese dall’inizio della nuova stagione permetterà alla Fiorentina e alle altre diciannove squadre partecipanti di conoscere le tappe di un cammino che inizierà il prossimo 18 agosto e terminerà il 25 maggio dell’anno prossimo. In attesa di capire cosa il "cervellone" che mischierà le carte riserverà alla formazione di Raffaele Palladino, esiste una sola certezza. Ovvero che i viola hanno fatto richiesta alla Lega di poter disputare (come lo scorso campionato) la prima giornata in trasferta per questioni di natura organizzativa.

Dunque, a meno di sorprese, il cammino di Biraghi e soci inizierà lontano dai cantieri dello stadio Franchi, con il primo turno casalingo che sarà invece previsto per la seconda giornata. I criteri per la compilazione del calendario sono semplici ma differiscono in alcuni punti rispetto al passato: se infatti le soste per le Nazionali saranno come sempre quattro (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 23 marzo) e anche in questa edizione il girone di ritorno sarà asimmetrico rispetto a quello d’andata, per il 2024/25 è previsto un solo turno infrasettimanale (alla 10’ giornata) e non ci sarà alcuna sosta invernale: i 20 club di A infatti nel periodo natalizio scenderanno in campo anche il 22 dicembre, il 29 dicembre e il 5 gennaio.

Per ciò che riguarda nello specifico la Fiorentina - che dovrà alternare gli incontri casalinghi in base a quando l’Empoli farà altrettanto al Castellani, non potendo affrontare gli azzurri né alla prima né all’ultima giornata - i viola, alla luce del percorso in Conference, non potranno incontrare altre squadre che partecipano ai tornei Uefa nelle giornate 5, 6, 22, 25, 28, 32 e 35. Niente, dunque, big match con Inter, Milan, Juve, Atalanta, Bologna, Roma e Lazio in prossimità degli impegni europei che saranno invece possibili già all’esordio e per i viola. Sul quale restano nel frattempo in sospeso molti quesiti ai quali la Fiorentina sta aspettando di avere risposta: il primo nodo da sciogliere sarà quello legato all’effettiva capienza dell’impianto durante la prima fase di restyling, visto che ad oggi i 24mila posti "lordi" di cui ha parlato il Comune non chiariscono quanti biglietti potranno essere nel concreto venduti per ogni singola partita. Decisivo in tal senso sarà l’incontro che avverrà nelle prossime settimane tra la società e il nuovo sindaco di Firenze Funaro: prima di quello, infatti, la campagna abbonamenti non potrà partire.

Andrea Giannattasio