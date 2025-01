Fischio d’inizio alle ore 15. Mantova, a Cosenza per sfatare il tabù trasferta

Dopo il ko con la Reggiana, il Mantova ha visto ridursi a +3 il vantaggio sulla zona playout. E la prima gara del 2025 chiama la matricola virgiliana a rendere visita a una rivale diretta nella lotta per la salvezza come il Cosenza, ultimo, ma che senza i quattro punti di penalizzazione si ritroverebbe a -2 dalla squadra di Possanzini. Il tecnico biancorosso è consapevole che l’incontro odierno (ore 15) in Calabria sarà molto difficile: "Ci attende una gara molto ostica. Noi, come sempre, faremo la nostra partita. Conosciamo l’importanza della posta in palio e abbiamo una gran voglia di riscatto dopo il brutto ko con la Reggiana. I nostri avversari hanno carattere e personalità, dovremo affrontarli con attenzione e determinazione". La sfida del San Vito-Marulla, in effetti, mette in palio punti che valgono doppio e il Mantova è deciso non solo a non rimanere a mani vuote, ma, al contrario, punta a conquistare quella prima vittoria esterna stagionale che è sfuggita a fil di sirena in casa dello Spezia. Un contributo importante in questa direzione potrebbe arrivare dal rientro di capitan Burrai, pronto a tornare in cabina di regia dopo poco più di un mese di assenza. Avere a disposizione un elemento dell’esperienza e della caratura del sardo, 37enne, potrebbe rivelarsi prezioso per Possanzini che ritroverà anche Ruocco, mentre dovrà rinunciare a Radaelli, Aramu e Panizzi. Per quel che riguarda la formazione - con Mensah che dovrebbe fungere da punto di riferimento avanzato - Galuppini, Mancuso, Fiori, Bragantini e Ruocco si contendono le tre maglie sulla trequarti. Sulla sinistra potrebbe trovare posto ancora Bani, ma Giordano, appena arrivato dalla Sampdoria, si è inserito subito molto bene e Possanzini sta riflettendo se è il caso di inserirlo dal primo minuto in questo duello-salvezza che deve aprire il nuovo anno del Mantova con il segno positivo.

Probabile formazione (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi, Bani; Burrai, Trimboli; Galuppini, Mancuso, Fiori; Mensah. All. Possanzini. L.M.