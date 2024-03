Florio, speranza Pro Sesto. Tre gol valgono sei punti

La felicità in casa Pro Sesto ha il volto e il nome, tra gli altri, di Mattia Florio. Aveva risolto con una doppietta la sfida del 1° marzo in casa della Virtus Verona, riportando alla vittoria la squadra come non accadeva da novembre. Dopo lo 0-0 con la Giana Erminio, ha risolto anche il confronto in casa del Renate, siglando l’unica rete di una partita combattutissima, in cui i biancocelesti hanno sbagliato un rigore nel primo tempo con Bruschi per poi colpire nella ripresa, aggiungendo la solidità difensiva che ha quasi sempre contraddistinto la squadra, persino nei momenti più difficili.

La classifica è ancora complicatissima: la Pro Sesto è penultima con 26 punti, ma dopo una sconfitta contro l’Alessandria che sembrava la pietra tombale persino sulle speranze di disputare il playout (da lì l’addio al ds Califano e al tecnico Paci) la squadra ha reagito mettendo in tasca sette punti in tre partite sotto la guida di Daniele Angellotti, promosso dalla Primavera alla prima squadra. Una scossa che ha funzionato, per Florio e per tutti i suoi compagni. "È andata bene - ha commentato dopo la partita col Renate il giocatore preso dall’Hellas Verona -. Anche quando non parto dall’inizio so che devo farmi trovare pronto perché posso essere determinante per la squadra. Sono veramente felice per questa vittoria, oltre che per il gol. Ho faticato molto in questi mesi, ora sto bene dal punto di vista fisico e mentale e la cosa più bella è vedere i compagni felici dentro lo spogliatoio.I tifosi? Fantastici, ci vengono a sostenere sempre. Vincere è bellissimo anche per loro ed è un’altra cosa molto gratificante".

Con il Fiorenzuola terzultimo a +4 e la distanza dalla sedicesima ridotta a sette lunghezze (erano il doppio tre giornate fa) il rush finale ripartirà domenica alle 14 al Breda contro la Triestina, quarta forza del girone A che lo scorso weekend è rimasta ferma per il rinvio del match con l’Alessandria.