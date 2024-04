Fort da horror,. Carosso sbaglia di tutto e di più

Borghetto 5,5: il primo gli scivola sotto le gambe, sul secondo e sul terzo poteva poco.

Heinz 5: soffre le discese di Milani e qualsiasi uno contro uno. Molto meno solido a come ci aveva abituato.

Fort 4,5: sbaglia un disimpegno e dà il via alla ripartenza per il gol del vantaggio del Pescara. Purtroppo, una delle sue peggiori prestazioni in una buona stagione (dal 1’ st Spedalieri 6: mette una pezza più di una volta per evitare l’imbarcata).

Carosso 3,5: impreciso, sia in difesa che in proiezione offensiva. Sbaglia diversi interventi. Il rosso è la ciliegina sulla torta.

Malaccari 5,5: nel primo tempo spinge più del solito e mette dei cross interessanti. Si vede poco nella ripresa (dal 16’ st Pistolesi 6: sostanza e corsa sulla sinistra).

Niang 5: impreciso e poco lucido. L’eroe di due settimane fa è apparso spento senza riuscire a sfruttare neanche la sua velocità (dal 40’ st Condello s.v).

Giandonato 5,5: si innervosisce dopo un contrasto con Cuppone. Franchini poco dopo ci mette il carico. Il fattore emotivo ha influito parecchio sulla prestazione, anche nell’esultanza sul gol: zittisce il pubblico e indica lo stemma.

Misuraca 6,5: quando ha la palla, illumina in mezzo al campo. Combinazioni di alto livello.

Petrungaro 6: si attacca spesso dal suo lato, ma si accende a intermittenza ma quando lo fa è sempre pericoloso (dal 16’ st Eleuteri 5: non riesce a entrare in partita).

Paponi 5,5: sulla testa ha qualche buona occasione che non riesce a sfruttare. Tutto sommato gli arrivano pochi palloni giocabili.

Sorrentino 5: ne arrivano di più all’altro attaccante del tandem, ma troppo spesso li sfrutta male.

All. Mosconi 4: usa lo stile delle ultime giornate, estremamente offensivo, quando serviva tenere la squadra molto più bassa. Il Pescara negli spazi ci sguazza e si è visto.

fi. ro.