"Fosso, serve coraggio"

Il Fossombrone oggi a L’Aquila cerca un risultato positivo. Per Francesco Tramontana, da sempre vicino alle sorti del club, "una delle squadre più forti del girone, sostenuta tra l’altro da una tifoseria numerosa ed appassionata. All’andata la gara finì a reti inviolate dopo novata minuti intensi, nonostante il Fossombrone giocò una grande partita. Ora che i punti sono ancora più pesanti sarebbe importantissimo tornare dall’Abruzzo con un risultato positivo".

"Giochiamo in uno stadio importante contro una squadra forte – commenta alla vigilia della partita l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili – e quindi chiaramente dovremo cercare di fare una gara intensa cercando di concedere il meno possibile e cercare di sfruttare le occasioni che riusciremo a creare, siamo in un momento non proprio positivo però l’entusiasmo e il crederci non deve mai venir meno anche perché si va verso la fine del campionato e dobbiamo cercare di potere più punti possibile per centrale il nostro obiettivo, abbiamo diversi calciatori acciaccati e vedremo fino all’ultimo chi poter recuperare, però gli assenti di sicuro sono Pagliari (infortunato), Conti (squalificato) e Amici che è in Norvergia con la Nazionale di San Marino, acciaccati Battisti, Camilloni, Fraternali e Germinale. Vedremo dopo la rifinitura chi potrà essere recuperabile o meno. Giocare in uno stadio così deve dare soddisfazione ed entusiasmo per cercare di ottenere il massimo".

"Oggi – dice il dg dei metaurensi Marco Meschini – ci facciamo un grande regalo a giocare in questo stadio e dovremo essere bravi a sfruttare ogni singola situazione cercando di vincere più duelli possibili e portarli a nostro favore, come sempre avremo al nostro fianco i nostri tifosi ed in particolare il Botty club che è con noi ovunque".

Così in campo, stadio di L’Aquila ore 14,30

L’AQUILA (3-4-3); Michielin; Bellardinelli, Alessandretti, Brunetti; Giuliodori, Del Pinto, Angiulli, Di Santo; Banegas (42’st Persiani), Marcheggiani, Origlio (35’st Costa Ferreira). A disp.: Carroni, Orsi, Alessandro, Modesti, Mengani, Mandrelli. All. Cappellacci.

FOSSOMBRONE (4-3-2-1): Marcantognini; Bianchi, Urso, Rovinelli, Calvosa, Bucchi, Giacchina, Procacci, Palazzi, Pandolfi R. (Battisti), Casolla (Germinale). A disp. Di Giorgio, Battisti (Pandolfi R.) Fagotti, Germinale (Casolla), Lorenzoni, Bio, Brigidi, All. M.Fucili.

Arbitro: Santeramo di Monza

Amedeo Pisciolini