"Fossombrone da applausi"

Con la trasferta a Tivoli va in archivio la stagione sportiva del Fossombrone. Una stagione affrontata come matricola ma con la determinazione di una grande squadra. Mai in sofferenza contro qualsiasi avversario la squadra del presidente Nardini ha saputo conquistare la salvezza con una giornata d’anticipo e con numeri importanti al termine delle 34 gare: 41 i punti, 8 le vittorie e 17 i pareggi, 28 i gol segnati e 28 quelli subiti, un percorso lineare con annesse prestazioni, tutte di valore. "Con il Tivoli è stata una partita combattuta – sottolinea il giorno dopo l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili – dove abbiamo subito la rete da una palla inattiva ma poi abbiamo creato alcune situazioni che potevamo sfruttare meglio. Nel complesso abbiamo disputato una buona gara con tanti under in campo e alcuni esordienti. Chiudiamo la stagione contenti e consapevoli di aver ottenuto un risultato ai più impensabile alla viglia e il merito è di tutti, società giocatori staff tecnico e tifosi encomiabili che anche oggi ci hanno seguito in trasferta".

"Uno a zero il finale per i locali – dice Francesco Tramontana da sempre vicino alla società – che dopo un primo tempo equilibrato e privo di grosse emozioni hanno messo a segno la rete decisiva ad inizio ripresa di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Da lì in poi il Fossombrone ha provato a pervenire al pareggio senza riuscirci, rendendosi però pericoloso in un paio di circostanze e tenendo sulle spine squadra e tifoseria locale fino al termine. Dunque è un Fossombrone che termina il campionato a 41 punti in classifica, un risultato che sa di impresa viste le difficoltà della categoria e nello specifico di questo girone ‘F’, probabilmente uno dei più competitivi dell’intera serie ‘D’. Ora è tempo di vacanze, in società ci sarà tempo per programmare al meglio la stagione prossima ventura ma statene certi, il Fossombrone calcio si troverà a ripartire come ogni anno di slancio, e con l’entusiasmo che la nostra società e la nostra splendida tifoseria meritano". Amedeo Pisciolini