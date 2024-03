Fossombrone. Fucili: "Un pugno di mosche dopo avere fatto la gara migliore»

Stando alla prestazione poteva essere stretto anche un pari, figuriamoci la sconfitta. È un Fossombrone decisamente in debito con la fortuna quello degli ultimi tempi, lo si è visto anche domenica contro il Chieti. Il Fossombrone sempre vivo nel gioco, ben messo in campo come sempre da mister Fucili che ha dovuto per l’occasione sopperire alle assenze anche importanti, ha dovuto purtroppo lasciare intera posta in palio ad un avversario che ha saputo sfruttare l’unica vera occasione capitatagli. "Dispiace molto perdere una partita del genere – ha commentato mister Fucili – perché penso che sia stata disputata la più bella gara della stagione, dove dal primo al novantacinquesimo abbiamo attaccato creando tante situazioni, anche nel primo tempo abbiamo avuto occasioni di passare in vantaggio, non ci siamo riusciti anche per la bravura del loro portiere, il problema è che arrivati a questo punto della stagione delle prestazioni poi non si ricorderà più nessuno e contano i punti e la classifica e in questo momento da questo punti di vista siamo in difficoltà".

Il tecnico aggiunge: "E’ il momento più difficile della stagione, a qualcosa dobbiamo attaccarci e sicuramente dobbiamo attaccarci alla prestazioni, dobbiamo continuare a giocare In questa maniera, credere in quello che facciamo e sperare che un po’ anche la fortuna giri anche dalla nostra parte. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi perché sono usciti dopo aver dato tutto e abbiamo perso una partita che credo che chi l’abbia vista possa dire che anche il pareggio ci sarebbe andato stretto. Siamo stati puniti nel secondo tempo dall’unica istituzione in cui si sono affacciate nella nostra parte in contropiede e con un colpo di testa che ci ha tagliato le gambe però fino all’ultimo secondo ci abbiamo provato, mi è piaciuto lo spirito che la squadra ha messo fino alla fine, ora dobbiamo cercare di recuperare qualche giocatore acciaccato però perderemo di nuovo Conti che è stato espulso a tempo scaduto e questa è la seconda nota negativa della giornata perché a questo punto di campionato tutto pesa e tutto conta". Domenica il Fossombrone va a L’Aquila, sconfitta a Sora. Un match importante per i ragazzi del presidente Nardini che hanno fin qui dimostrato di giocare alla pari con tutti.

Amedeo Pisciolini