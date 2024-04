Fossombrone, il tecnico dopo il pareggio contro l’Atletico Ascoli. Fucili: "Uno dei due gol annullati era regolare, peccato»

Il pareggio casalingo contro l’agguerrito Atletico Ascoli è visto in casa forsempronese positivamente anche se c’è del rimpianto. "Abbiamo fatto – dice il dg Marco Meschini – abbiamo fatto un ottima prestazione e abbiamo dato tutto quello che avevamo, purtroppo non è bastato per raccogliere i tre punti contro un ottima squadra come l’atletico Ascoli, ora il Roma City". L’allenatore Michele Fucili ha commentato: "Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene e siamo passati meritatamente in vantaggio. Ci sono stati annullati due gol e non ci è stato concesso un calcio di rigore. Invece di chiudere la prima frazione di gioco con un punteggio largo siamo rientrati negli spogliatoi con un pareggio arrivato sull’unico tiro in porta degli avversari. Nella ripresa, forse complice lo sforzo fatto nei primi 45minuti di gioco, abbiamo pagato questo e non siamo stati propositivi e in alcune azioni abbiamo rischiato di subire la rete. Ancora una volta sugli episodi siamo stati penalizzati: abbiamo segnato due reti, entrambe annullate, una delle quali apparsa a tutti regolare. Questo ha condizionato la gara, non è una scusante perché si può fare sempre meglio. Viste le defezioni e gli acciaccati, non siamo riusciti a tenere il ritmo per tutti i novanta minuti. Detto questo la prestazione c’è stata, i ragazzi hanno dato tutto e sono contento di questo, ora dobbiamo girare pagina e pensare alla prossima trasferta sul campo del Roma City. Ora si decidono le sorti del campionato. Vedo sempre il bicchiere mezzo pieno e la prestazione dei ragazzi è stata ancora una volta encomiabile".

"In virtù – ha spiegato il tifoso storico e sempre vicino alla società Francesco Tramontana – di quanto è maturato sugli altri campi, è un pari da accettare con relativa serenità, in primis perché il Fossombrone mantiene in classifica un vantaggio piccolo ma significativo, in secondo luogo perché domenica ci saranno recuperi importanti, e visto quanto mostrato anche con l’Atletico Ascoli, ci sono tutte le condizioni per salvarsi in bellezza. Certo, occorrerà stringere i denti fino al termine e per quanto visto il Fossombrone ha tutte le possibilità di mantenere la categoria. Del resto si sa, chi gioca bene a calcio difficilmente retrocede".

Amedeo Pisciolini