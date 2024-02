Fossombrone, il tecnico recrimina per la sconfitta di Riccione e le immagini gli danno ragione. Fucili: "Danneggiati dall’arbitro, il nostro gol era regolare»

C’è rammarico a Fossombrone uscito sconfitto all’ "Italo Nicoletti" di viale Forlimpopoli da un Riccione costruito per i primi posti. "Fermo restando che il Riccione è una squadra forte piena di giocatori anche di categoria superiore – sottolinea l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili – siamo rammaricati ed arrabbiati perché abbiamo disputato una buona gara dove negli episodi siamo stati poco fortunati e soprattutto con un gol regolare non concesso, mentre il terzo è nato da un evidente fallo e da una espulsione che dire superficiale è poco. Sappiamo bene che dovremo soffrire fino all’ultimo e che anche da queste gare, dove non gira niente a nostro favore, dobbiamo insistere e non mollare di un centimetro. Domenica abbiamo una finale da giocare con il coltello tra i denti". A proposito del gol non concesso le riprese televisive hanno confermato che la palla calciata da Riccardo Pandolfi aveva superato la linea della porta di Rossi. Un errore ‘pesante’ quello della terna (arbitro: Giovanni Matteo di Sala Consilina (provincia di Salerno), assistenti: Salvatore Barbanera di Palermo e Alessandro Rallo di Marsala).

"Abbiamo incontrato una ottima squadra e che sta attraversando un buon periodo di forma – dice il direttore generale dei Metaurensi Marco Meschini – il nostro periodo migliore è stato dopo aver raggiunto il pareggio. Il gol nostro era regolare, comunque onore al Fossombrone e concentriamoci sulla prossima partita col Vastogirardi". L’attaccante Tommaso Battisti commenta: "Sapevamo di affrontare una squadra forte, con individualità importanti e in un buon momento di forma, e l’hanno dimostrato in campo. Una partita un po’ altalenante da parte nostra, siamo partiti un po’ sottotono ma seppur in svantaggio abbiamo chiuso il primo tempo dentro la loro metà campo. Meritavamo il gol del pareggio ed è arrivato nella prima parte del secondo tempo. In questo campionato però non puoi distrarti o rilassarti un attimo che vieni punito, e così è stato. Dobbiamo subito pensare a domenica prossima, per fortuna non riposiamo e abbiamo subito la possibilità di rifarci". Domenica con il campionato fermo per via del Torneo di Viareggio Cup il Fossombrone recupererà la gara (in trasferta) con il Vastogirardi che non si era giocata per le avversità atmosferiche (neve). A proposito del Torneo di Viareggio la Rappresentativa di Serie D guidata da Giuliano Giannichedda vedrà tra le proprie fila anche i difensori under Alessandro Calvosa del Fossombrone e Alessandro Mancini dell’Alma Juventus Fano.

Amedeo Pisciolini