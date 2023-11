"Fossombrone sa lottare"

Il Fossombrone del presidente Marcello Nardini ha messo in cascina il sesto pareggio stagionale e si stabilizza al quinto posto. Un posto nei playoff e quindi di rilievo per una squadra che è pur sempre una matricola di questo campionato. Pareggiare a L’Aquila, una delle accreditate per la vittoria finale, è segno di forza, coesione di gruppo e qualità. Da aggiungere che mancavano per infortunio giocatori importanti. "Dovevamo ripartire dopo Chieti e averlo fatto contro una delle candidate alla vittoria finale e con diversi assenti ci deve dare grande autostima e soddisfazione. – sottolinea l’allenatore dei metaurensi Michele Fucili –. Abbiamo giocato, sofferto, lottato per tutta la partita e creato alcune occasioni vedi il palo di Pandolfi e il colpo di testa di Urso. Abbiamo concesso poco o niente all’ Aquila ma una sbavatura nei minuti di recupero poteva costarci cara e sarebbe stata una beffa. Contento della prestazione e della determinazione, ma per fare risultato non possiamo sbagliare l’approccio. In settimana speriamo di recuperare qualche infortunato". Il Campobasso è il prossimo avversario (derby di domenica scorsa sul campo del Vastogiardi sospeso al 25’ sullo 0-0 per la nebbia), rinforzato dal centrocampista avanzato Antonello Serra, 20 anni ex Team Altamura (serie D) e che aveva iniziato la stagione con il Lamezia Terme. Ritornando alla gara con l’Aquila anche il ds Pietro d’Anzi è soddisfatto: "Bella prova di maturità, sia da parte degli under che degli over, bisogna tener conto anche che mancavano anche i più esperti della squadra: Conti, Casolla, Germinale e Pagliari. La squadra in campo ha messo autorità e personalità tendendo testa ad una delle compagini più blasonate, annullando un attacco importante e concedendo loro pochissimo. Questa squadra è matura e se rimane umile e concentrata può dire la sua contro tutti". Nel dopo match il mister de L’Aquila Roberto Cappellacci ha commentato: "Sono contento di non avere preso gol, anche se in fase propositiva abbiamo fatto poco. Rispetto all’andamento della gara non recrimino su un singolo episodio, complessivamente la gara è stata equilibrata e sporca su un campo dove siamo meno abituati a giocare rispetto ai nostri avversari. Non siamo mai stati a lungo in balia del Fossombrone, e rispetto a domenica scorsa ritengo che la squadra ha fatto una gara migliore, anche se non vedo grossa condizione fisica, tuttavia abbiamo qualità e giocatori per diventare una squadra molto forte e potere dire la nostra nel prosieguo della stagione".

Amedeo Pisciolini