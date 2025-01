Francia, Deschamps lascerà la panchina della Nazionale dopo il Mondiale

Milano, 8 gennaio 2025 - "Ho fatto il mio tempo". Così Didier Deschamps ha annunciato la conclusione della sua avventura da commissario tecnico della Nazionale francese al termine del Mondiale del 2026. In un’intervista alla TV nazionale (TF1) trasmessa in un estratto da LCI, l'ex allenatore della Juventus ha raccontato: "Sono qui dal 2012 e ho programmato fino al 2026 col prossimo Mondiale. Si fermerà lì perché prima o poi deve fermarsi. Nella mia testa è molto chiaro. Per tutto questo tempo ho avuto lo stesso desiderio e la stessa passione per mantenere la Francia ai massimi livelli. E il 2026 sarà il momento giusto. Non vorremmo mai che una cosa bella finisca, ma bisogna sapere dire basta. C'è vita anche dopo: non so cosa mi riserverà, ma sarà anche altro di buono. E a quel punto saranno passati 14 anni, sono tant. Non sono qui per i record: la cosa più importante è che la Francia sia rimasta ai vertici dove è stata per molti anni".

Così il presidente della Federcalcio

Sull'argomento è intervenuto anche il presidente della Federcalcio transalpina, Philippe Diallo. "Penso che sia responsabile ed elegante da parte di un allenatore che ha segnato la storia della Nazionale francese. Lo fa con un senso di responsabilità, ma anche con una certa eleganza, perché penso che lo faccia in un momento in cui nessuno se lo aspetta, abbastanza lontano dalle partite di marzo contro la Croazia, per non danneggiare la squadra e i suoi giocatori. Questa è una nuova dimostrazione del suo attaccamento ai Blues". Blues sulla cui panchina potrebbe sedere Zinedine Zidane, accostato più e più volte alla guida della Francia. "Mi hanno chiesto spesso di Deschamps e del suo futuro. Ora, non voglio e non entrerò in questo dibattito sulla successione - ha aggiunto Diallo - Innanzitutto per rispetto nei confronti di Didier Deschamps e dei giocatori della Francia. Voglio che lavori in tutta tranquillità. Abbiamo tutto il tempo per anticipare il suo successore e lo farò per tempo”.

La carriera da ct di Deschamps

Deschamps chiuderà così la sua esperienza al timone della Nazionale transalpina dopo aver vinto almeno un Mondiale, quello del 2018, e aver raggiunto un'altra finale iridata nel 2022, quella persa contro l'Argentina. La sua Francia si è dovuta arrendere anche nell'atto conclusivo dell'Europeo casalingo del 2016, venendo battuta dal Portogallo, mentre i Blues si sono aggiudicati l'edizione del 2021 della Nations League.

