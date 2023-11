Frosinone-Empoli 2-1, con Coni e Ibrahimovic

Frosinone, 6 novembre 2023 - Se è vero che “la prima volta non si scorda mai” allora questa partita Marvin Cuni e Arijon Ibrahimovic se la ricorderanno per sempre. Il centravanti albanese classe 2001 ha trovato il primo gol in Serie A, al suo primo tiro in porta, con un colpo di tacco al volo su cross di Ibrahimovic al minuto 58, dopo che nel primo tempo il Var gli ha annullato un gol. Mentre il diciassettenne al 74’ ha messo in porta il 2-0 dopo un’azione da vedere e rivedere. Partita che per larghi tratti è stata dominata dal Frosinone, con la squadra di Eusebio di Francesco che ha costruito tantissimo, passando spesso dai piedi di Soulé capace di creare per sé stesso e per i compagni. Anche se all’85’ sul cross di Cambiaghi, Caputo si libera di Okoli e di testa riapre la partita. Canarini anche sfortunati, in particolare Mazzitelli che nell’arco di 10 minuti centra due pali con due ottimi tiri dal limite dell’area. Gara che, però, era iniziata con Cancellieri subito protagonista dopo poco più di 60 secondi. L’ex Lazio riceve a centrocampo, si libera di Barrenechea e dai 25 metri lascia partire un sinistro che centra la traversa. Nei primi dieci minuti di partita un ottimo Empoli non riesce però a passare in vantaggio nonostante l’occasionissima all’ottavo minuto: Cancellieri scappa sulla sinistra, serve dentro l’area Gyasi che da due passi liscia clamorosamente il pallone del possibile 0-1. Gyasi che si era ritrovato tutto solo al limite dell’area piccola per via della brutta comunicazione difensiva tra Marchizza e Okoli, con il primo che non ha coperto in diagonale l’inserimento dell’attaccante dell’Empoli e il secondo che era rientrato un po’ troppo lentamente. Gli ospiti hanno un’altra occasione al 15’ con Caputo che prende il pallone a centrocampo apre sulla destra per Gyasi che entra in area, rientra sul sinistro e il suo tiro viene murato da Monterisi che chiude in angolo. La prima vera occasione del Frosinone arriva al 20’ dopo un clamoroso in fase di costruzione dell’Empoli: Berisha da rinvio serve il Ismajli subito pressato da Ibrahimovic che gli ruba palla, tocca per Cuni che apre il piattone e batte Berisha. Dopo un lungo check del Var però il gol è stato annullato perché Cuni era in fuorigioco al momento del passaggio. Episodio che è stata una iniezione di fiducia per la squadra di Eusebio Di Francesco. Molto meglio i canarini nella parte centrale del primo tempo, con anche Reiner che prova la conclusione ma viene prontamente chiuso da Luperto. Nel finale dei primi 45 minuti la partita si fa più cattiva e arrivano le prime ammonizioni, di cui una per proteste al 42’ ai danni di Reiner. L’attaccante era stato, secondo lui, atterrato in area da un difensore dei toscani, ma giustamente Manganiello non è caduto nella simulazione del #45 dei padroni di casa e poi lo ha ammonito. All’inizio della ripresa il leitmotiv è lo stesso: Frosinone che pressa alto e si fa vedere nei pressi di Berisha, come accaduto al 52’ con Cuni che serve Reiner a centro area ma il tiro dell’ex Real è debole e centrale, mentre l’Empoli è tutto schiacciato nella propria metà campo. Al 57’ Soulé serve a rimorchio Mazzitelli al centro che dal limite della mezzaluna dell’area di rigore tira di destro di prima intenzione e centra il palo. Passano trenta secondi e sugli sviluppi di un calcio d’angolo del Frosinone arriva l’1-0 di Cuni che sul cross di Ibrahimovic la mette dentro col tacco al volo. Andreazzoli decide di mettere mano alla sua panchina, lanciando nella mischia Ranocchia per Marin e Cambiaghi per Gyasi, con i toscani che si mettono in campo a specchio del Frosinone. Dopo un accenno di reazione però arriva altra occasione Frosinone con Soulé che va da Mazzitelli al limite che calcia di prima e, esattamente come dieci minuti prima, centra il palo. Il raddoppio è nell’aria e, puntualmente, arriva al 74’ con un’azione corale bellissima del Frosinone: Soulé cambia per Ibrahimovic che dalla sinistra serve al centro Reiner e taglia in area, il brasiliano tocca per Marchizza che di tacco lascia lì proprio per Ibrahimovic che da poco oltre il dischetto buca Berisha. Nel quarto d’ora finale Di Francesco gestisce le energie dei suoi, mandano in campo Kaio Jorge, Caso e Brescianini per gli esausti Cuni, Ibrahimovic e Reiner. All’85’ però ci pensa Caputo a riaprirla, pescato in area da Cambiaghi di testa trova il secondo gol stagionale. Un minuto dopo ancora Caputo si fa trovare in area di rigore e insacca il 2-2, ma in netta posizione di fuorigioco e, infatti, il Var cancella la doppietta del 9. Nonostante il forcing finale la squadra di Andreazzoli però non riesce a strappare il pareggio, con i ciociari che ben consci di quanto successo a Cagliari si difendono bene. All’ultimo secondo brivido incredibile per il Frosinone: Baldanzi si fa vedere sulla trequarti e riceve, corre e va da Kovalenko al limite che saggiamente lascia scorrere il pallone sul quale arriva Ranocchia che la rimette a centro area proprio per Kovalenko che non riesce a impattare bene complice l’ottima uscita di Turati. La sfida numero 17 tra Frosinone ed Empoli, dunque, se la aggiudicano i padroni di casa. Interrotta la striscia a favore dei toscani che, nei precedenti tre incontri, avevano sempre trovato i tre punti. La squadra di Eusebio Di Francesco ritrova il successo dopo due sconfitte e vola a quota 15 punti a -1 dalla Lazio. Mentre l’Empoli rimane penultimo con 7 punti dopo 11 giornate.

Formazioni

FROSINONE (4-2-3-1): Turati, Lirola, Monterisi, Okoli, Marchizza, Mazzitelli, Barrenechea, Soulé (Oyono, 88’), Reiner (Brescianini, 83’), Ibrahimovic (Caso, 80’), Cuni (Kaio Jorge, 80’). Allenatore: Eusebio Di Francesco EMPOLI (4-3-3): Berisha, Bereszynski, Ismajli, Luperto, Bastoni S. (Cacace, 77’), Marin (Ranocchia, 61’), Grassi (Kovalenko, 77’), Fazzini, Gyasi (Cambiaghi, 61’), Caputo, Cancellieri (Baldanzi, 70’). Allenatore: Aurelio Andreazzoli

Arbitro: Gianluca Manganiello

Reti: Marvin Cuni (FRO) 58’, Arijon Ibrahimovic (FRO) 74’, Filippo Ranocchia (EMP) 76’

Note: ammoniti Barrenechea 34’, Reiner 42’, Gyasi 44’, Lirola 45’+1, Ranocchia 76’