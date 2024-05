Frosinone-Udinese 0-1: Davis salva i friulani, Frosinone in Serie B

Frosinone, 26 maggio 2024 - Allo Stirpe Frosinone e Udinese si giocano la permanenza in Serie A. I ciociari sono al 16 posto in classifica con 35 punti, i friulani sono sotto di due lunghezze; dietro di loro, pronto all'eventuale sorpasso all'ultima curva in caso di vittoria contro la Roma, c'è l'Empoli a -1 dall'Udinese e che al momento sarebbe retrocesso. Dunque partita fondamentale e che i tifosi di entrambe le squadre seguiranno in tandem con Empoli-Roma. Lato formazioni Cannavaro sceglie Brener dietro a Lucca, con Samardzic a centrocampo assieme a Payero e Walace. Dall'altra parte, Di Francesco opta per Zortea e Valeri sugli esterni, con Barrenechea e Brescianini in mezzo, Cheddira davanti e Solè e Harroui a supporto. Tutti agli ordini di Daniele Doveri.

Primo tempo

Parte meglio l'Udinese che si fa vedere dalle parti di Cerfolini. Follia di Lirola al 6'! Retropassaggio sciagurato di Lirola che manda Brenner a tu per tu con Cerofolini che è bravissimo a uscire e chiudere la porta. Scontro tra attaccante e portiere, con quest'ultimo che ha la peggio e resta a terra. Tutto ok per il portiere del Frosinone, lui che in queste ultime cinque partite è diventato il titolare al posto di Turati. C'è anche il Frosinone, con Harroui che porta palla fino al limite dell'area e poi calcia con l'interno sinistro non trovando la porta. Nel frattempo, arrivati al 13', l'Empoli è avanti contro la Roma 1-0. Risultato che non fa piacere a nessuna delle due squadre, in particolare all'Udinese che ora deve necessariamente vincere. Che giocata di Soulè al 17' che salta due uomini e poi si accentra e prova un eurogol a giro col mancino che però viene murato dalla difesa, la palla diventa buona per Zortea che impegna Okoye. Che parata di Okoye al 19'! Calcio d'angolo dopo la conclusione di Zortea, stacca Okoli che colpisce bene, ma reattivissimo il portiere dell'Udinese che la alza di quanto basta per mandarla in angolo. Momento di tensione in campo per una serie di contatti duri che hanno fatto saltare subito tutte e due le panchine, tanto che Doveri estrae due rossi: uno per Carnevale e l'altro per il team manager Milana. Ora è salito di tono anche il Frosinone che dopo le prime due occasioni ha preso fiducia e, a discapito della minor stazza media, riesce a impensierire l'Udinese sui calci piazzati. Molto arrivo Harroui che dalla sinistra salta due uomini e poi mette a rimorchio per Brescianini il cui cross viene deviato e diventa preda di Okoye. In questa fase centrale del primo tempo l'Udinese sta soffrendo, il risultato del Castellani sembra aver tagliato le gambe agli uomini di Cannavaro che adesso aspettano gli avversari nella propria metà campo. Traversa di Soulé 40'! Punizione dal limite per il Frosinone con il calciatore di proprietà della Juve che va sulla palla e disegna una traiettoria che di pochissimo non batte un incolpevole Okoye. Nel primo minuto di recupero arriva la notizia che la Roma ha pareggiato, dunque con questo risultato sarebbero i toscani in Serie B. Finisce 0-0 il primo tempo tra Frosinone e Udinese.

Secondo tempo

Cannavaro pesca dalla panchina con Davis al posto di Brenner per iniziare questo secondo tempo. Palo di Brescianini al 47'! Zortea imbuca per il centrocampista che prova il tocco sotto che però va sul legno. Colpo di testa di Lucca al 50' su cross di Kamara, ma pallone abbondantemente alto sopra la traversa. Calcio d'angolo per il Frosinone, con Zortea che la mette per Romagnoli che colpisce forte ma non con precisione e la palla va a lato. Altro cambio per l'Udinese: problemi per Ehizibue e al suo posto entra Ferreira. Altra bella parata di Okoye che al 59' nega il gol a Zortea, l'esterno si era liberato sulla destra e poi ha calciato a giro col sinistro sul palo lontano. Arriva i primo giallo della partita al 66' all'indirizzo di Perez che ha fermato Brescianini strattonandolo per evitare una possibile situazione di sotto numero. Ci prova Samardzic con un sinistro potentissimo da fuori al 70', palla forte ma centrale e Cerofolini coi pugni la spedisce fuori dall'area di rigore. Ritmi bassi ora, il Frosinone aspetta e prova a colpire in contropiede con la velocità di Soulé e Zortea. Dall'altra parte ci prova anche Cheddira da posizione defilata sulla destra dentro l'area, ma la sua conclusione è abbondantemente larga, anche merito di una buona chiusura difensiva. Segna l'Udinese con Keinan Davis al 76'! Spiovente di Kamara in area di rigore all'indirizzo di Lucca che fa da sponda di petto per Davis che dal limire dell'area di rigore in torsione col mancino spacca la porta. Primo gol italiano per Davis che sceglie il momento più importante per farlo. Occasione per il Frosinone su sviluppi da calcio d'angolo, con la palla che viene messa fuori, Soulé in qualche modo va da Brescianini che calcia forte ma centrale e Okoye è costretto a mettere i pugni. Ne cambia tre Di Francesco: dentro Cuni, Reiner e Ghedjemis per Harroui, Lirola e Soulé che non ha preso benissimo questa sostituzione. Tempo due minuti che Di Francesco manda in campo anche Gelli per Brescianini e Cannavaro sceglie Zemura per Kamara. Nel frattempo, altro rosso: espulso il nutrizionista dell'Udinese. Punizione per il Frosinone dai venticinque metri sulla sinistra, sul pallone Valeri col sinistro e Cuni col destro. Parte il secondo che la spara in curva. Ha segnato l'Empoli che ora è in Serie A al posto proprio del Frosinone. Tutti in avanti gli uomini di Di Francesco che ora devono segnare il gol del pari ma manca pochissimo. Ci prova Valeri col sinistro da lontano ma non inquadra la porta. Adesso tanto nervosismo in campo, testa a testa Barrenechea-Lucca. Finisce qui: vince l'Udinese 0-1 e resta in Serie A, in B ci va il Frosinone.

Tabellino

Formazioni

Frosinone (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola (Cuni, 85'), Romagnoli, Okoli; Zortea, Barrenechea (Gelli, 88'), Brescianini, Valeri; Soulè (Ghedjemis, 85'), Harroui (Reiner, 85'); Cheddira. Udinese (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue (Ferreira, 58'), Walace, Payero, Kamara (Zemura, 88'); Samardzic, Brenner (Davis, 46' / Kabasele, 95'); Lucca.

Reti: Keinan Davis (UDI) 76'