Frosinone vince nel finale e sorpassa la Lazio in classifica Il Frosinone vince nel recupero contro il Genoa e sorpassa la Lazio in classifica. Eusebio Di Francesco è soddisfatto per la vittoria, mentre Gilardino è rammaricato per la sconfitta. Una gara difficile, ma con grande carattere da parte dei giallazzurri.