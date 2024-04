Frosinone Bologna 0-0, la pressione gioca brutti scherzi

Bologna, 7 aprile 2024 – La pressione gioca un brutto scherzo al Bologna. La pressione della Roma che con il derby vinto si era riportata ad alitare sul collo dei rossoblù a meno due punti. E la pressione di un Frosinone spiritato e pieno di furore, alimentato dalla disperazione di dover rispondere a Sassuolo e Empoli laggiù nei bassifondi pericolosi. Torna con un punto, Thiago. Un punto che diventa piccolo piccolo pensando all'incredibile doppia chance capitata sui piedi di Dan Ndoye al 94': su torre di Ferguson, lo svizzero dall'area piccola calcia trovando un miracoloso Turati a deviare sulla traversa, poi da terra ci riprova spedendo altissimo il pallone e togliendolo a Freuler. Un errore che costa due punti al Bologna, nell'economia di una corsa alla Champions che si correrà fino all'ultimo metro.

Sognavano il sorpasso momentaneo sulla Juventus al terzo posto, i rossoblù e invece ora tornano a controllare con apprensione lo specchietto retrovisore. La Roma è tornata a -3, l'Atalanta può portarsi a -5 con una gara da recuperare. Diventa fondamentale la gara di sabato prossimo al Dall'Ara con il Monza, preludio allo spareggio Champions del 22 aprile a casa De Rossi.

E dire che tornava dal 1' anche lui, Joshua Zirkzee: dall'olandese nessun lampo, giusto un tiro forzato e murato al 78' da Mazzitelli, poco prima di lasciare il finale di partita a Santiago Castro che in dieci minuti si rende più pericoloso del suo compagno, con una zampata su cross di Lykogiannis su cui Turati però è attento (83'). E' una delle pochissime chance in una partita in cui i rossoblù faticano tantissimo. Nel primo tempo la pressione del Frosinone è fortissima, con il Bologna che fatica a giocare con la solita facilità il suo calcio, ma soprattutto con una costruzione dal basso che viene messa duramente alla prova: non è un caso che la prima occasione sia proprio dei padroni di casa e che nasca proprio da un errore di Calafiori in retropassaggio, con Skorupski in uscita disperata a chiudere su Cheddira (9'). Il forcing dei ciociari toglie lucidità ai rossoblù, con Saelemaekers che rimedia un giallo tanto evitabile quanto pesante: era diffidato, salterà la gara di sabato prossimo con il Monza. Nella ripresa Thiago manda subito in campo Urbanski per Saelemaekersi. La prima chance buona capita a Aebischer (21'), messo davanti a Turati ad Orsolini: ma il portiere del Frosinone è provvidenziale con i piedi. Il resto è una battaglia più di muscoli che di idee, con i padroni di casa però che spaventano Skorupski da fuori aria prima con Zortea (tra i migliori in campo), poi con Mazzitelli. Thiago poi si gioca le carte dalla panchina, mossa che a Empoli aveva pagato: dentro Fabbian, Ndoye, Lykogiannis e Castro. E quando sembra che ancora una volta il Bologna trovi la via per portare la vittoria a casa, ecco Ndoye a divorarsi il match-ball e a rendere ancora più elettrizzante questa volata Champions.

Il tabellino

FROSINONE-BOLOGNA 0-0

FROSINONE Turati 7; Okoli 6, Romagnoli 6, Bonifazi 6; Zortea 5.5, Mazzitelli 6 (40' st Garritano sv), Barrenechea 5, Valeri 5 (21' st Lirola 6); Soule 5 (40' st Cuni sv), Reinier 5 (21' st Brescianini 5.5); Cheddira 5 (34' st Seck sv). In panchina: Frattali, Ibrahimovic, Ghedjemis, Kvernadze, Baez, Kaio Jorge, Mateus Lusuardi, Cerofolini, Marchizza. Allenatore: Di Francesco 6

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6.5; Posch 6, Lucumì 6.5, Calafiori 5.5, Kristiansen 5.5 (31'st Ndoye 5); Freuler 6, Aebischer 5 (23'st Fabbian 5.5); Orsolini 6 (31' st Lykogiannis 6), Ferguson 5, Saelemaekers 5 (1'st Urbanski 5); Zirkzee 5 (36'st Castro 6). In panchina: Ravaglia, Karlsson, De Silvestri, Ilic, Bagnolini, Moro, El Azzouzi, Corazza. Allenatore: Motta 6 ARBITRO: Orsato di Schio 6.5 NOTE: Spettatori 13.000 circa con 1000 tifosi ospiti. Ammoniti: Saelemaekers, Romagnoli, Kristiansen, Lykogiannis. Angoli: 5-2 per il Frosinone. Recupero: 1'; 4'.