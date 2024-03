Frosinone-Lazio: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Frosinone, 15 marzo 2024 – Due squadre in piena crisi di fronte per una sfida che potrebbe definire le ambizioni di fine stagione di queste formazioni. Nella giornata di domani, sabato 16 febbraio, il Frosinone ospita la Lazio in un match con in palio i soliti tre punti, ma a livello emotivo e ambientale, molto di più. La partita con calcio d'inizio alle ore 20:45, metterà di fronte due formazioni al momento fuori dai rispettivi obiettivi, in piena crisi di identità e di risultati. All'andata, ultimo incontro del 2023 delle due squadre (era il 29 dicembre) ad imporsi furono i biancocelesti con un netto 3-1, grazie alle reti di Castellanos, Isaksen e Patric a ribaltare il vantaggio ciociaro firmato da Soulé.

Da una parte c'è il Frosinone di Di Francesco, squadra che non conosce più la vittoria dopo due mesi quasi di digiuno. L'ultima volta che i gialloblu hanno portato a casa il punteggio pieno è stato il 21 gennaio, quando superarono per 3-1 il Cagliari. Da allora sette partite giocate e appena due punti raccolti con cinque sconfitte complessive, l'ultima nel delicatissimo duello salvezza al Mapei Stadium contro il Sassuolo (1-0). Una squadra in cerca di autore, dopo il grande avvio di stagione, che ha minato molte delle certezze acquisite, risucchiando la squadra nei bassifondi del campionato, fino ad occupare il diciottesimo posto attuale. Ora partite come questa, sì tra le mura amiche, ma contro un avversario di ben diverso blasone, devono assolutamente portare punti in cascina, vista la necessità di muovere la classifica.

L'occasione per i ciociari è ghiotta, di fronte a loro ci sarà una Lazio in una situazione per certi versi simile. I capitolini, proprio come i gialloblu, sono reduci da un periodo negativo: il peggiore dell'epoca Sarri con 4 sconfitte consecutive tra campionato e Champions League. Risultati che hanno portato il tecnico biancoceleste a presentare le dimissioni, accettate da Lotito, il quale ha deciso di sostituirlo con Tudor. Quest'ultimo però non arriverà in tempo per dirigere la sfida dello Stirpe e allora sarà Martusciello, il secondo del dimissionario allenatore toscano, prima di liberare la panchina per il croato ex Marsiglia e il suo vice Javorcic. Una situazione complicata dunque a livello di guida tecnica, che probabilmente richiederà alla squadra di fare quadrato in vista di questa sfida, per mantenere la concentrazione e ritrovare la vittoria, dopo ormai tre settimane di astinenza.

A dirigere la sfida dello Stirpe, valevole per la ventinovesima giornata di Serie A, l'AIA ha designato Antonio Rapuano della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Garzelli, Baroni IV uomo, mentre in sala Var saranno incaricati Abisso e Di Paolo a seguire la sfida da Lissone. Sono in totale 8 i precedenti tra il fischietto romagnolo e il Frosinone, con un bilancio negativo composto da 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Decisamente migliore invece lo score dei biancocelesti con l'arbitro classe '85, con tre vittorie e un ko in quattro incroci. Per Rapuano si tratterà della sua sedicesima direzione di gara stagionale, l'undicesima in Serie A, a cui aggiunge la direzione della finale di Supercoppa Italiana, 3 partite di Serie B e una direzione internazionale nella Protathlima Cyta (Cipro).

Probabili formazioni

Di Francesco alle prese con i soliti ballottaggi: per la porta in vantaggio Turati su Cerofolini, mentre non sembrano esserci troppi dubbi per una difesa falcidiata dagli infortuni. Nella linea a quattro davanti all'estremo difensore ci saranno Lirola, Okoli, Romagnoli e Zortea. Pochi dubbi anche a centrocampo con Barrenechea come vertice basso della linea a tre, con Brescianini e Mazzitelli ai suoi lati come mezzali. In attacco è ballottaggio tra Cheddira e Kaio Jorge, con il marocchino in vantaggio sul brasiliano di proprietà della Juventus. A competare il tiredente ci saranno Soulé e Seck, mentre partirà dalla panchina Ghedjemins.

Martusciello nella sua unica partita da capo allenatore dei biancocelesti, dovrebbe affidarsi a Mandas tra i pali a sostituire l'infortunato Provedel. In difesa confermata la coppia centrale di Gila e Romagnoli, mentre Lazzari e Hysaj dovrebbero occupare le rispettive fasce di riferimento nella linea arretrata. Kamada potrebbe prendere il posto dello squalificato Guendouzi, con Cataldi e Luis Alberto a completare il reparto mediano. In attacco Isaksen è in vantaggio nel ballottaggio con Zaccagni, mentre non dovrebbero essere in dubbio le presenze di Immobile e Felipe Anderson a completare il tridente.

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Zortea; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Seck. All. Eusebio Di Francesco.

Lazio (4-3-3): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Givoanni Martusciello.

Dove vedere la partita

La partita fra Frosinone e Lazio dello stadio Benito Stirpe, valevole per la ventinovesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di domenica 16 marzo 2024. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Riccardo Gentile e Nando Orsi. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Gabriele Giustiniani e Massimo Gobbi.

Statistiche e precedenti

Nelle due sfide tra Frosinone e Lazio in casa dei ciociari in Serie A è stato realizzato un solo gol, ovvero la rete di Felipe Caicedo del 4 febbraio 2019. Inoltre per la prima volta in questa stagione, la squadra ciociara inzierà una giornata nelle ultime tre posizioni della classifica (18° posto in questo caso). In più, dopo la sconfitta per 0-1 contro il Sassuolo, i gialloblu potrebbero rimanere a secco di gol per due match di fila per la prima volta in questo campionato. Dati resi ancora più preoccupanti dal fatto che il Frosinone da metà dicembre è sia la squadra che ha guadagnato meno punti in Serie A (cinque in 13 partite) sia quella che ha subito più gol (33: 2.5 di media).

La Lazio da parte sua non ha mai perso in cinque sfide complessive giocate contro il Frosinone in Serie A (4V, 1N), subendo un solo gol. Nella storia biancoceleste nel massimo campionato solo contro Mantova, Reggiana, Sampierdarenese e Spezia (tutte a sei) i biancocelesti hanno disputato più match senza registrare alcuna sconfitta. I capitolini però hanno perso le ultime quattro partite ufficiali e non non registrano cinque sconfitte di fila tra tutte le competizioni dal periodo tra l’aprile e il maggio 1985.