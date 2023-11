Futsal: i risultati di serie A2, B e C1

Serie A2: La Ternana torna alla vittoria con un netto risultato di 5-0 ai danni del Real Fabrica di Roma. Ci pensa Jodas ad aprire le danze nel primo tempo. Bruttissimo infortunio di Mariani, per lui si prospetta un lungo stop. Raddoppia la Ternana, con un destro di Sachet. Seconda frazione tutta in discesa per i ragazzi di Pellegrino che in apertura trovano il gol con Sachet, e poi dilagano con De Michelis e Jodas. Trionfo che vale la testa della classifica (a pari punti con Dozzese e Bologna a 13). Pellegrini che commenta la vittoria: "Abbiamo dominato in lungo e in largo, contro una buonissima squadra. I ragazzi hanno messo in campo tutte le caratteristiche di Mariani, a cui dedichiamo questa vittoria. Sabato affronteremo la Dozzese, lo faremo con fiducia perchè fino ad ora ce la siamo giocata con tutti".

Unicusano: Fagotti, Sachet, N. Almadori, Persichetti, Jodas, Capotosti, Mariani, De MIchelis, Venarubea, Romagnoli, Corpetti, Mingioni. All. Pellegrino.

Serie B. Arriva la prima sconfitta stagionale in campionato per i Grifoni, nel big match perso di

misura contro l’Audax, dove si fronteggiano la prima e la seconda della classe. La squadra di Spello che nonostante la sconfitta mantiene saldamente il primato del girone D, ma con

questa vittoria l’Audax si fa sotto tornando a meno due dalla vetta. Per i Grifoni vanno in gol

il solito Hachimi, alla quindicesima marcatura stagionale, e il capitano Angelucci. Sconfitta anche per la Gadtch, nel match casalingo contro il Cus Ancona. Nota positiva per la squadra perugina è il quarto gol del giovanissimo prospetto (19 anni) Ginocchietti che, insieme a Mansouri, è il capocannoniere della squadra. In gol anche Aouad.

Serie C1. Vince il San Martino di misura contro il Norcia (1-2) inanellando una serie di 3 vittorie consecutive e agguantando la terza posizione. Vince anche il Lidarno contro l’Orvieto (6-1). Non riesce l’impresa al Real Cannara, che si deve arrendere al Rieti (4-6) prima in solitaria, anche a causa del rinvio della partita tra CLT e Corciano. Vittoria per il CTS Grafica contro la Ducato Spoleto(1-2), che non trova il successo dalla terza giornata. Chiude la settima giornata di campionato con il pareggio strappato dal Montegabbione contro il Gubbio Burano (5-5)