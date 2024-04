Futuro. Il prossimo anno lo stadio di casa sarà l’Arena Brera

È stato l’ostacolo che non ha permesso all’Alcione di iscriversi al campionato di Serie C lo scorso anno, dopo la vittoria nei playoff dei Dilettanti. Ora, invece, l’impianto di casa potrebbe diventare il punto di forza degli orange, che hanno disputato l’intero campionato al Centro Kennedy ma già a metà stagione si sono decisi a programmare per tempo l’annata successiva. La società milanese ha infatti trovato una sponda nell’Inter per mettere a posto l’Arena Brera, dove già da qualche settimana gioca la femminile nerazzurra e che dopo gli adeguamenti necessari diventerà anche la casa dell’Alcione in caso di effettivo approdo tra i professionisti. Su Facebook è stata pubblicata tempo fa la foto dell’incontro tra il presidente Giulio Gallazzi e l’amministratore delegato interista Giuseppe Marotta per parlare proprio della partnership relativa al progetto su Viale Byron. "Sognare sempre, ma anche concretezza e visione", c’era scritto nel post che segnalava l’avvenuto vertice. M.T.