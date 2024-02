Gabriele Tittarelli si racconta dopo la doppietta con l’Osimana. "Sono fuori dal tunnel. I gol? Per i compagni»

"Mancano otto partite, otto finali, sarà una battaglia ogni domenica. Ma adesso abbiamo una testa da squadra vera, ce la giocheremo". Gabriele Tittarelli (foto) suona la carica. A proposito di testa, i suoi due colpi di testa hanno permesso all’Osimana domenica di riprendere il Tolentino due volte e, nel finale, ancora con un’inzuccata e poi di piede, ha sfiorato la tripletta che avrebbe permesso ai giallorossi di conquistare la seconda vittoria di fila. "Purtroppo non sono riuscito a segnare la terza rete – continua il bomber di Cingoli, classe 1994 – Nella prima occasione è stato bravo il portiere, nella seconda invece, di piede, sono arrivato stanco. Purtroppo abbiamo avuto un paio di disattenzioni di troppo che il Tolentino è riuscito a sfruttare".

’Titta’ è arrivato a quota cinque reti in campionato, numeri inusuali per lui visto che nelle ultime due stagioni tra Promozione ed Eccellenza, tra Macerata e Chiesanuova, ha realizzato rispettivamente diciotto e sedici reti. "A inizio stagione non sono stato molto bene e quando inizi a non segnare e a sbagliare davanti alla porta, un attaccante lo soffre. Non posso che ringraziare i miei compagni di squadra che mi hanno aiutato molto per uscire fuori dal periodo negativo. Nessuno mi ha rinfacciato mai gli errori e per questo che dedico a loro la doppietta".

Tittarelli ha segnato anche in Coppa Italia, dando il via alla rimonta dei "senzatesta" nel derby di ritorno del primo turno, casalingo, a settembre, contro il Castelfidardo. Già, la Coppa. Mercoledì, l’Osimana sarà impegnata nel match di ritorno degli ottavi di finale della fase nazionale. Si viaggerà verso Massa Martana per affrontare l’Atletico Bmg.

Servirà un miracolo dopo il beffardo risultato dell’andata, con gli umbri che hanno espugnato il Diana (0-2) facilitati da un arbitraggio di una terna scesa addirittura dalla Lombardia che ne ha azzeccate poche. "Andremo in Umbria con il dente avvelenato. Non ci è andata giù la sconfitta dell’andata, ci teniamo molto alla Coppa, non lasceremo nulla al caso". Un occhio alla competizione tricolore, un altro al campionato dove l’Osimana, dopo un inizio da dimenticare, ha inanellato con il duo Aliberti-Labriola in panchina una serie importante di risultati. Ma visto il grande equilibrio non bastano ancora per agguantare i playoff. "E’ un campionato equilibrato, ma abbiamo la testa per fare bene", dice Tittarelli. La sua testa sarà importante per l’Osimana in questo finale di stagione. A partire sin da domenica in casa della Sangiustese Vp (si giocherà a Villa S.Filippo di Monte S.Giusto). L’Ariete di Cingoli proverà di nuovo a incornare.

