Gallo fa cantare la Voghe. Varese rimane ai piani alti

Tre su tre per le lombarde impegnate nel girone A. Successo di misura per il Città Di Varese che allo stadio Ossola ha superato i piemontesi del Fossano. La squadra biancorossa ha disputato un’ottimo match e i tre punti sono meritati. La vetta si avvicina vista la battuta d’arresto della capolista Bra che in virtù del risultato di ieri dista da Barzotti e compagni di una lunghezza. Ora sarà fondamentale proseguire su questa strada cercando di allungare la striscia utile anche nelle prossime gare. Le reti che hanno deciso l’incontro sono state realizzate dal bomber Banfi e Bonaccorsi per il Varese, mentre per la squadra ospite ha segnato Bongiovanni.

Secondo successo consecutivo per la Vogherese che al Parisi ha battuto 1-0 il quotato Vado. I rossoneri anche in questa gara hanno evidenziato miglioramenti e per la seconda partita di fila la squadra non ha subito reti. Tre punti fondamentali che migliorano la classifica e infondono grande fiducia dopo un mese di settembre da dimenticare. Il gol che ha deciso il match è stato siglato dall’attaccante Gallo nei primi 45’ di gioco e ha fatto esplodere di gioia l’impianto sportivo di via Facchinetti. Successo pesante anche per il giovane Oltrepo’ di mister Parolini che ha espugnato il difficile campo di Chieri. 1-2 il risultato a favore degli Oltrepadani che hanno espresso un gioco arioso che ha messo in difficoltà la retroguardia locale. Le reti che hanno consentito di vincere il primo incontro stagionale sono state realizzate da Cavallotti e De Rinaldis, mentre Ferrara ha accorciato le distanze nella ripresa.

GIRONE A: Albenga-Derthona 1 - 1, Bra-Chisola 1-2, Cairese-Lavagnese 1-3, Città Di Varese-Fossano 2-1, Gozzano-NovaRomentin 1-1, Imperia-Saluzzo 1-1, Ligorna-Asti 2-2, Sanremese-Borgaro 3-0, Vogherese-Vado 1-0, Chieri-Oltrepo’ 1-2.

CLASSIFICA: Bra,Albenga, Lavagnese 16; Ligorna, Città Di Varese 15; NovaRomentin, Sanremese 11; Cairese, Vado 10; Asti, Borgaro 9; Imperia, Chisola, Derhona 8; Vogherese 7; Fossano, Saluzzo 6; Chieri, Oltrepo’ 4; Gozzano 3.