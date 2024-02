Gara a porte chiuse. Terni Fc si prende il derby . Piegata l’Olympia Thyrus

TERNI FC

3

OLYMPIA THYRUS

0

TERNI FC: Cunzi, Dianda, Flavioni, Gaggiotti, Dida, Romeo, Carletti, Bagnato, Lora Almonte, Pacilli, Ronconi. A disp.: Ambrogi, Valerio, Fabris, Cianchetta, Malerba, Pucci, Proietti Zolla, Pescicani, Tozzi Borsoi. All. Borrello

OLYMPIA THYRUS: Quaranta, Kola, Siragusa, Mengoni, Mencarini, Federici, Poggi, Grassi, Gesuele, Agostini, Sugoni N. A disp. Pitaro, Filipponi M., Bernardini, Filipponi L., Angeli, Sugoni A., Vaccaro, Giubilei, Rako. All. Sugoni M.

Arbitro: Bartolucci di Città di Castello (Gabriele Conicella di Città di Castello e Valerio Amici di Foligno)

Marcatori: 33’pt e 4’st Carletti, 16’st Bagnato.

NOTE: gara giocata a porte chiuse. Recupero: pt 2’, st 4’.

Il Terni Fc supera 3-0 l’Olympia Thyrus nel derby giocato a porte chiuse e resta a 3 lunghezze dall’Acf Foligno capolista. La squadra di Borrello passa in vantaggio con Carletti a metà del primo tempo. Lancio millimetrico di Ronconi con l’ex Campitello che è bravo ad anticipare Siragusa e ad insaccare in rete. Si va all’intervallo sull’1-0, con il Terni Fc in vetta insieme all’Acf Foligno sotto di 2 gol contro il Tavernelle.

Nella ripresa il Terni FC raddoppia nei primissimi minuti sempre con Carletti. Al 61’ il tris con un diagonale insidioso di Bagnato che Quaranta non trattiene. L’Olympia Thyrus si fa vedere in attacco ma è bravo Cunzi, in un paio di circostanze, a sventare le conclusioni della formazione di Sugoni. L’Acf Foligno nel frattempo ribalta ma il Terni Fc può comunque far festa.