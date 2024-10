"Gara compromessa. Troppi errori dell’arbitro"

"Oggi l’arbitro ha compromesso la gara dall’inizio alla fine". Con questa frase,usata in conferenza stampa da Roberto Stellone, si può riassumere l’incontro tra Sestri Levante e Vis Pesaro, finito 1-1. Una partita nervosa fin da subito, ulteriormente infuocata da una direzione di gara che ha provato a placare gli animi usando soltanto i cartellini gialli. Particolarmente recriminati dal mister biancorosso sono gli episodi che riguardano l’ammonizione di Bove, le due rifilate Coppola (espulso) e il rigore non fischiato a Palomba nel finale.

"Mi scoccia tornare a casa solo con un punto". Ai microfoni della sala stampa, Stellone non riesce a nascondere l’amarezza. Questa delusione è figlia di un’altra buona prestazione: "Faccio veramente i complimenti ai ragazzi", commenta, in merito all’incontro. Perché la Vis si è dimostrata estremamente solida in fase difensiva soprattutto "nell’ottimo primo tempo, dove il Sestri non ha superato la metà campo". I primi 45 minuti hanno però evidenziato un grosso difetto che sta fin qui caratterizzando la stagione biancorossa: "Dovevamo far gol nell’ occasione di Cannavò e di Palomba". Per l’ennesima volta questa Vis infatti non riesce a esser cinica e ora "cominciano ad essere punti pesanti" quelli persi a causa delle imprecisioni sottoporta.

Un pensiero Stellone lo rivolge anche a tutta quella parte di tifo che non smette mai di sostenere questa squadra: "Ringrazio i tifosi, che sono venuti in tanti nonostante la distanza. Ci tenevamo a regalargli una vittoria". Tifo che però non può far altro che apprezzare una squadra che, nonostante degli episodi arbitrali sfavorevoli, che hanno compromesso l’esito delle ultime giornate di campionato, non si tira mai indietro e affronta le difficoltà con grinta e determinazione. Anche in Liguria, in inferiorità numerica nei minuti finali, si è dimostrata lucida e compatta. Stellone, consapevole del valore di questo gruppo promette ai tifosi: "Ce la metteremo tutta nella prossima partita in casa".

La definisce invece "maschia", questa gara, l’allenatore del Sestri Levante, Andrea Scotto. A differenza di un rammaricato Stellone, il mister ligure non mostra rimpianti in conferenza stampa: "Avendo una squadra così giovane sono molto soddisfatto di aver reagito colpo su colpo nei novanta minuti". Afferma però che "se c’è una squadra che nel complesso ha fatto qualcosa di più quello è il Sestri Levante". In base a quanto visto durante l’incontro con i pesaresi, sostiene che il Sestri Levante è una squadra in crescita", dichiarandosi, proprio come lo stesso Stellone, "orgoglioso dei miei giocatori, a cui faccio veramente tanti complimenti".

Lorenzo Mazzanti