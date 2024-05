Gara due oggi alle 15 al conero: all’andata biancorossi vittoriosi. Le giovanili, il motore di una società in crescita. La Primavera col Monterosi per semifinale playoff

Uno degli aspetti più positivi della stagione che s’è conclusa per la prima squadra e per qualche formazione giovanile, è proprio l’andamento del settore giovanile biancorosso. E la sua progressiva crescita. Sarà un weekend denso di appuntamenti. Dopo il successo di una settimana fa dell’under 17, tutte le attenzioni adesso sono rivolte infatti alla Primavera di mister Tumiatti, che oggi al Dorico alle 15 affronta il Monterosi in gara2 di semifinale playoff. La truppa biancorossa che all’andata ha vinto 1-0, scenderà in campo per acciuffare la finale contro il Catania già qualificato. Amichevoli per tutte le altre squadre, ultime partite ufficiali per le compagini dell’attività di base. Ecco il calendario, oltre alla partita della Primavera al Dorico: l’under 16 gioca in un triangolare con San Marino e Rimini oggi alle 16 al campo sportivo Fiorentino, a San Marino. L’under 15 un’amichevole con il San Marino domani alle 11.30 al Sorrentino di Collemarino. L’under 14 ancora contro il San Marino prima dell’under 15, dunque alle ore 10, sempre al Sorrentino. Per la fase primaverile del campionato esordienti primo anno, domani alle 15 al Dorico in programma Ancona-Portuali. Mentre domani alle 9 al Comunale di Agugliano i pulcini secondo anno, per la fase primaverile del campionato, affrontano l’Agugliano Polverigi. I pulcini primo anno, invece, sempre domani, ma al Dorico di Ancona alle 18 affrontano il Senigallia. Infine domani alle 11 al Brisighelli di via Ruggeri, campionato primi calci misti con Ancona, Ponterosso, Candia e Nuova Folgore.