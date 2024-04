GARA SENZA STORIA. Il Castiglione del Lago ne fa cinque all’Angelana

CASTIGLIONE DEL LAGO

5

ANGELANA

1

CASTIGLIONE: Aglietti, Dedja, Corelli, Tondini, Myrtollari, Conti, Akhigbe, Galeotti, Ndiaye, Barbarossa F., Bevilacqua. A disp.: Balli, Montani, Barbarossa R., Besea, Mendes, Minuti, Santini, Treppiedi, Alessi. All: Recchi

ANGELANA: Buini, Subbicini, Bolletta, Gabrielli, Melillo, Bocci, Ravanelli, Bartolini, Colombi, Ventanni, Confessore. A disp.: Fantini, Sallaku, Sangare, Vitaloni, Abbate, Mencarelli, Sforna, Luparini, Lo Gelfo. All.: Gregori

Arbitro: Pannacci di Perugia (Dolgetta-Finori di Gubbio).

Reti: 1’ pt Akhigbe (C), 16’ pt Ventanni (A), 2’ st e 23’ st Ndiaye (C), 36’ st Mendes (C), 47’ st Myrtollari

Note: spettatori 150 circa.

Il Castiglione del Lago non si ferma e batte 5-1 l’Angelana agganciando l’Ellera al terzo posto. Castiglione in vantaggio dopo un minuto con Akhigbe. Pari immediato dell’Angelana con l’ex Ventanni. Poi si scatena bomber Bebeto che sigla la doppietta che lo porta in vetta alla classifica marcatori con 18 centri. Quarta rete siglata di Mendes e nel finale di Myrtollari.