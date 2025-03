Gasperini: “Io alla Roma? C'è Ranieri che è un grande allenatore”

Roma, 24 marzo 2025 – Quale sarà il futuro di Gian Piero Gasperini? Il mister dell'Atalanta è sicuramente uno degli allenatori più apprezzati in questo momento. Dal suo arrivo sulla panchina della Dea, nel 2016, l'allenatore piemontese è stato uno dei principali artefici della scalata della squadra bergamasca verso i vertici della Serie A. Gasperini ha reso l'Atalanta una big a tutti gli effetti, arrivando anche alla conquista dell'Europa League nella passata stagione, nella finale vinta contro il Bayer Leverkusen grazie alla tripletta di Lookman. Il lavoro fatto con i nerazzurri non è certamente passato inosservato, sono tante le squadre ad essersi interessate alla situazione del mister nel corso di questi anni, ma lui finora non ha cambiato casacca ed è rimasto sempre alla guida della Dea. Tuttavia, al termine di questa stagione le cose potrebbero cambiare e potrebbe aprirsi un altro capitolo nella carriera di Gian Piero Gasperini. La squadra più interessata all'allenatore dell'Atalanta è la Roma, che già da diversi mesi sta pianificando la prossima stagione. Quest'anno non è stato semplice per i giallorossi: dopo l'inizio con De Rossi alla guida, la dirigenza ha scelto di affidare le chiavi della squadra a Juric, ma anche il croato non ha avuto vita facile, ed è stato esonerato dopo poco meno di due mesi, per poi accasarsi al Southampton. La Roma, quindi, ha scelto di richiamare Claudio Ranieri fino al termine dell'annata calcistica, per poi valutare con calma il profilo da chiamare in vista della prossima stagione. Sir Claudio aveva detto che l'esperienza con il Cagliari, nella quale è arrivata la salvezza, sarebbe stata l'ultima della sua carriera, ma al grido d'aiuto della sua Roma non è rimasto indifferente. In ogni caso, rimarrà sulla panchina giallorossa fino al termine della stagione, per questo la dirigenza capitolina sta già sondando qualche profilo in vista del 2025-26. Uno di questi è proprio Gian Piero Gasperini, che potrebbe salutare Bergamo al termine di questa stagione. L'allenatore dell'Atalanta era presente nella capitale per ricevere il Premio Bearzot, e, tra le tante domande, gli è stato chiesto anche che ne sarà del suo futuro. Alla domanda sulla Roma, il tecnico della Dea ha risposto evidenziando come la Roma sia “come la Nazionale”, in quanto piace a tutti, ma in panchina c'è già un grande allenatore, ovvero Claudio Ranieri. In ogni caso, solo nei prossimi mesi si saprà di più sul suo futuro, ma la Roma è pronta a fare sul serio per ingaggiarlo.