Gaucci: "Finalmente a casa"

ASSISI - "Finalmente torniamo a casa!". Riccardo Gaucci festeggia la sua prima partita da presidente dell’Assisi, che milita nel campionato di seconda categoria, allo stadio degli Ulivi. A fine gennaio l’impianto sportivo è stato affidato in gestione alla società che lo gestirà per cinque anni con l’obbligo di occuparsi della manutenzione dell’impianto. "Sono 16 gare che giochiamo fuori casa, abbiamo girato tutti i campi intorno Assisi _ spiega Riccardo Gaucci _ , anche dal punto vista organizzativo non è stato facile. Una società di calcio senza stadio non esiste. Sono contento e mi fa tanto piacere. Anche se ho vissuto la Champions League a Malta e traguardi importanti con il Perugia per me conta la passione che metto. E ora la metto, al di là della categoria, in una città italiana tra le più importanti nel mondo". L’Assisi è primo, ma il campionato si è presentato ostico. "Attualmente siamo primi in classifica, la seconda ha però una gara in meno. Sì, onestamente me lo attendevo più agevole, ci aspettano tutti quanti, lo avevo messo in conto che l’Assisi è la squadra da battere, ma non pensavo fosse così complicato. Sto cercando di trasmettere ai giocatori anche quella professionalità indispensabile nel calcio. Certo, non si può pretendere troppo, per molti questa avventura è partita come un gioco, ma sta diventando una cosa per me molto seria". A adesso si attende anche una buona risposta dai tifosi… "Mi rendo conto che in questi mesi è stato difficile, anche perché abbiamo girovagato. Ora un po’ di aspettative ce le ho. C’è anche gente di Perugia che domenica (contro il Moiano alle 14,30) verrà, per amicizia, a vederci". A proposito di Perugia… "Lo vedo bene, l’allenatore mi piace, sta dimostrando con i fatti che quando si hanno fame e stimoli si ottengono risultati. Ha avuto l’occasione della vita ed è stato bravo a non farsela sfuggire".