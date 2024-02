Acrobazia dal sapore azzurro, Bani raddoppia: il Genoa vola. E Retegui rovescia l’Udinese

GENOA

2

UDINESE

0

GENOA (3-5-2): Martinez 6; De Winter 6.5, Bani 7, Vasquez 6.5 (9’st Vogliacco 6); Sabelli 6.5 (33’st Spence 6), Frendrup 6.5, Badelj 6 (41’st Strootman sv), Messias 6.5 (33’st Malinovskyi 6), Martin 6; Gudmundsson 6.5, Retegui 7.5 (33’st Ekuban 6). Allenatore: Gilardino 7.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye 6.5; Perez 5, Giannetti 5, Kristensen 4.5; Ehizibue 5 (1’st Ebosele 6), Lovric 5.5 (41’st Zarraga sv), Walace 5, Samardzic 5 (9’st Joao Ferreira 6), Zemura 5.5 (9’st Kamara 6); Thauvin 5 (33’st Davis 5.5); Lucca 5.5. Allenatore: Cioffi 5.

Arbitro: Fourneau di Roma 6.5.

Reti: 36’ pt Retegui, 40’ pt Bani.

Note: espulso 4’st Kristensen per doppia ammonizione. Ammoniti: Giannetti, De Winter, Ebosele. Angoli: 8-3. Recupero: 1’pt, 4’st.

Una rovesciata spettacolare di Retegui e un’inzuccata di Bani mettono nei guai l’Udinese e lanciano in una zona sempre più tranquilla il Genoa di Alberto Gilardino, aiutato nella ripresa anche dall’espulsione di Kristensen. Arrivando a 33 punti i rossoblù fanno un passo forse decisivo verso la salvezza. L’Udinese recrimina per una rete annullata a Lucca dal Var (decisione corretta) e per una traversa colpita dallo stesso centravanti.

Sul campo è arrivato un segnale che può far piacere anche a Luciano Spalletti, visto che Retegui ha segnato un gol da centravanti di razza e considerando i problemi azzurri in attacco, non è certo una brutta notizia.