Genoa-Fiorentina, Balotelli contro De Gea: cosa era successo nel derby di Manchester

Genova, 29 settembre 2024 – Mario Balotelli torna in Serie A: dopo le riflessioni durate settimane, il Genoa ha rotto gli indugi e ha scelto di puntare nuovamente sull’attaccante italiano, che da ieri è un nuovo giocatore del grifone. Classico numero 45, che l’ha contraddistinto per tutta la carriera e voglia di rendersi protagonista nuovamente nel campionato italiano, dove la sua ultima apparizione è datata 9 marzo 2020, partita nella quale il Brescia (squadra per la quale Balo giocava) perse per 3-0 contro il Sassuolo, con Supermario che giocò per 77 minuti. Da quel momento in poi, è iniziata una nuova odissea che ha portato l’attaccante a vestire le maglie di Monza (2020-21), Adana Demirspor (2021-22), Sion (2022-23), e nuovamente Adana Demirspor (2023-24).

Dopo l’ultima esperienza in Turchia, nella quale Balo ha messo a referto 16 presenze e 7 gol, l’attaccante è rimasto alcuni mesi senza squadra e, dopo aver manifestato la volontà di voler tornare in Italia, alla fine è stato il Genoa a tesserarlo. Il grifone, infatti, non sta vivendo il suo miglior periodo, con solo 1 vittoria in campionato, oltre che 3 pareggi e 5 sconfitte, 4 delle quali sono arrivate nelle ultime 5 partite. La squadra di Gilardino presenta delle enormi lacune soprattutto nel reparto offensivo, dopo non essere riuscita a sopperire alle pesanti partenze di Retegui (ceduto all’Atalanta) e Gudmundsson (ceduto alla Fiorentina), perciò ecco che l’innesto di Balotelli può portare qualità e fisicità, nonostante ormai Mario non sia più quel giovane promettente che portava con sé delle ottime speranze per il futuro.

Qualora dovesse esordire contro la Fiorentina, Mario si troverebbe contro David De Gea, che oggi difende i pali della viola, ma che il 23 ottobre del 2011 militava tra le fila del Manchester United. Questa data è sicuramente una delle più iconiche nella carriera di Supermario, dal momento che fu esattamente quel giorno che l’allora centravanti del Manchester City rifilò una doppietta al Manchester United ed esultò mostrando la scritta “Why always me?” in riposta a tutte le critiche e le voci che lo vedevano protagonista. Mario, infatti, è sempre stato un personaggio che ha fatto tanto parlare di sé, sia per le sue doti calcistiche fuori dal comune che, soprattutto, per i fatti fuori dal rettangolo di gioco, che probabilmente hanno limitato quella che avrebbe potuto essere una carriera spettacolare. Ora Balo è grande, il 12 agosto ha spento 34 candeline, ma lui ha ammesso di avere ancora tanto da dare al calcio e alla Serie A, e il Genoa si è affidato a lui per uscire dalla crisi.