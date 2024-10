Genoa-Bologna 2-2, la doppietta di Pinamonti salva Gilardino

Genova, 19 ottobre 2024 – Finisce in parità la sfida tra Genoa e Bologna, è 2-2 a Marassi. Dominio Bologna per un’ora abbondante di gioco: la squadra di Italiano la sblocca nel primo tempo con Orsolini e trova il 2-0 nella ripresa con Odgaard, ma nel finale si addormenta e, complice due errori individuali di Casale, permette a Pinamonti di segnare una doppietta che vale il pareggio finale.

La sblocca Orsolini

Gilardino recupera in extremis Frendrup e lo schiera dal 1’, senza Vitinha gioca Thorsby alle spalle dell’unica punta Pinamonti. Nel Bologna la sorpresa è Dominguez nel ruolo di esterno d’attacco sinistro, a destra gioca Orsolini mentre è Odgaard ad agire dietro a Castro. Primo squillo del match al 14’: corner battuto corto dal Bologna con Orsolini che si sistema la palla sul mancino e calcia, Leali alza in corner. Meno di un minuto e il portiere del Genoa è costretto ad un nuovo intervento in tuffo, questa volta sul destro a giro di Moro. La formazione di Italiano continua ad attaccare, al 27’ un sinistro sporcato di Odgaard diventa un assist per Orsolini che si ritrova a tu per tu con Leali, bravo ancora una volta ad ipnotizzarlo. Al 37’ passa il Bologna: giocata classica di Orsolini che rientra e calcia in porta, Vasquez devia la traiettoria e spiazza Leali. Si va all’intervallo sullo 0-1.

Pinamonti eroe del Genoa

Nella ripresa il Genoa parte all’attacco a caccia del pareggio, ma al 55’ è ancora il Bologna ad andare in gol: cross di Miranda liberato con pugni da Leali, Odgaard stoppa con il petto e lascia partire un mancino chirurgico dal limite dell’area che bacia il palo ed entra in rete. Reagisce il Genoa con l’inserimento di Martin che calcia con il destro: blocca a terra Ravaglia. Al 72’ la squadra di Gilardino la riapre: liscio clamoroso di Casale che lascia la palla a disposizione di Ekhator, appoggio per Pinamonti che piazza il destro all’angolino per il gol dell’1-2. Lo stesso attaccante del Genoa sfiora il pareggio dopo meno di un minuto: questa volta Casale è decisivo a deviare in corner. All’85’ arriva il 2-2 del Genoa: cross praticamente da centrocampo di Martin, Casale si fa anticipare da Pinamonti che impatta di testa dal limite dell’area e piazza la palla dove Ravaglia non può arrivare. Finisce in parità a Marassi.