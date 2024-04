Genoa-Lazio: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Genova 18 aprile 2024 - Il campionato volge al termine, ma ci sono ancora obiettivi da raggiungere, con annesse gioie e dolori da vivere come squadra e da vivere come pubblico. Il primo appuntamento della trentatreesima giornata di Serie A andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova, dove il Genoa ospiterà la Lazio nell'anticipo di domani, venerdì 19 aprile, con calcio di inizio alle ore 18:30. Una sfida tra due formazioni con ambizioni e motivazioni diverse, non necessariamente opposte, ma senza dubbio vissute con un trasporto diametralmente opposto dalle due tifoseria.

Da una parte infatti il Genoa ha poco ancora da chiedere a questo campionato. Con il chiodo fisso della salvezza come obiettivo di questa stagione, la formazioni guidata da Gilardino ha vissuto tutta la stagione sopra alla linea di galleggiamento. Mai invischiata nelle retrovie della graduatoria e spesso capace di togliersi soddisfazioni importanti, come i tanti risultati ottenuti contro le formazioni di vertice della Serie A, il grifo vorrà continuare il proprio volo, tentando di far cadere la Lazio tra le mura amiche del Ferraris. All'andata l'impresa di battere la Lazio riuscì alla squadra neopromossa, con il match-winner di Retegui nel primo tempo a regalare i primi tre punti della sua carriera da allenatore in Serie A a Gilardino. Ora l'obiettivo è il medesimo della gara d'andata, non tanto per la necessità di ritoccare la classifica, che vede attualmente i rossoblu al dodicesimo posto in solitaria, quanto più per regalare ai tifosi di casa quella soddisfazione extra, che un successo di questo profilo può regalare.

La Lazio invece non può concedersi il lusso di un risultato diverso dalla vittoria. Attualmente settimi in classifica, i biancocelesti inseguono il sogno della Champions da molto lontano e solo una vittoria può permettere di continuare a coltivare questo sogno. La distanza da Bologna e Roma, attualmente quarta e quinta non è proibitiva, ma al tempo stesso il ritmo delle due avversarie, sembra lasciare davvero poco spazio ai rientri delle due rivali. Approfittare dello scontro diretto di questa settimana tra le due formazioni è un imperativo per gli aquilotti, che altrimenti potrebbero dire addio anticipatamente alla seconda qualificazione europea consecutiva. La sfida non sarà però delle più semplici. Negli ultimi giorni la rosa l'ambiente ha dovuto convivere con i mal di pancia di Luis Alberto e la notizia certa dell'addio di Felipe Anderson. Due dei punti fermi della Lazio degli ultimi anni lasceranno il club in estate, chiamando già adesso allora Tudor a ricercare alternative in casa, in attesa del mercato estivo. La reazione del gruppo a queste notizie potrebbe influire pesantemente sulla condizione mentale della squadra in quel del Ferraris.

A dirigere la sfida del Ferraris valevole per la trentatreesima giornata di Serie A tra Genoa e Lazio sarà il signor Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Gli assistenti di linea saranno Zingarelli e Scarpa, mentre Marinelli ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. Abisso e La Penna sono stati designati rispettivamente come VAR e AVAR. Per il fischietto abruzzese si tratterà del quarto incrocio in carriera con i rossoblu, con un bilancio di un pareggio e due ko dei genoani, due di queste tre partite tra l'altro giocate questa stagione di Serie A, ovvero il pareggio con l'Empoli (0-0) e la sconfitta subita contro il Monza (2-3). Uno solo precedente invece con i biancocelesti per Feliciani, anche questo risalente a questa stagione, quando i biancocelesti superarono per 3-1 il Frosinone. Nel complesso si tratterà della quindicesima direzione stagionale per l'arbitro di Teramo, l'undicesima in Serie A, a cui aggiunge 4 partite di Serie B.

Probabili formazioni

Nel Genoa non ci sarà Junior Messias: il brasiliano è uscito infortunato dalla sfida contro la Fiorentina, contro la Lazio si dovrebbe rivedere dal primo minuto Mateo Retegui a guidare l'attacco, sostenuto sulla trequarti dal preziosissimo Gudmundsson. A centrocampo Frendrup, Badelj e Strootman comporranno la mediana, supportati sulle fasce da Sabelli a destra e Martin a sinistra. Davanti a Martinez invece la linea a tre difensori vedrà schierati De Winter, Vasquez e Vogliacco.

Nella Lazio, invece, dovrebbero giocare dall’inizio Luis Alberto e Felipe Anderson, nonostante i fatti degli ultimi giorni sui loro rispettivi addi a fine stagione. I due saranno schierati sulla trequarti alle spalle dell'unica punta Castellanos, in avanti rispetto a Immobile nel ballottaggio per il ruolo di centravanti. A centrocampo Vecino e Kamada copriranno la zona centrale, mentre Lazzari e Marusic sono i favoriti per le fasce. Romagnoli recupera, ma parte dalla panchina, a guidare la linea difensiva a tre sarà Casale, supportato dai due spagnoli Gila e Patric, mentre Mandas farà le veci di Provedel ancora ai box con il proprio problema alla caviglia.

Genoa (3-5-1-1): Martinez; De Winter, Vasquez, Vogliacco; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Martin; Gudmundsson; Retegui. All. Alberto Gilardino.

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Lazzari, Vecino, Kamada, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All. Igor Tudor.

Dove vedere la partita in tv

La partita fra Genoa e Lazio dello stadio Luigi Ferraris in Marassi di Genova, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 18:30 di venerdì 19 aprile 2024. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 18.15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Dario Mastroianni e Andrea Parolo.