Genoa-Roma: giallorossi a caccia del primo successo a Marassi, formazioni e orari tv

FILIPPO MONETTI

Genova 14 settembre 2024 - Si torna in campo dopo la prima pausa Nazionali della stagione e ricomincia subito la scalata alla classifica di Serie A. In questa quarta giornata il calendario mette di fronte Genoa e Roma, in una sfida valevole per la quarta giornata del campionato. Lo scorso anno questa stessa sfida, sempre nella sede del Ferraris di Genova, si giocò poco più avanti nel calendario, precisamente alla sesta stagionale, e allora fu una vera e propria debacle da parte della squadra guidata all'epoca da José Mourinho, la quale fu sconfitta con un sonoro 4-1 da parte della squadra ligure.

Il risultato dell'ultimo incrocio a Marassi rievoca alla mente dei tifosi rossoblù sicuramente bei ricordi, ma il Genoa di allora non è quello di oggi. Persi Retegui e Gudmundsson, veri e propri trascinatori tecnici e carismatici della squadra, Pinamonti e Vitinha dovranno dimostrarsi all'altezza dei predecessori a guidare l'attacco del Grifo. Le prime uscite hanno fin qui confermato sia nelle prestazioni, sia nei risultati, l'impressione generale sulla squadra ligure: la ambizioni sono le stesse dell'anno scorso e per ora questa squadra sembra perfettamente in linea per ripetere la stagione avuta un anno fa. Le cessioni dell'italo-argentino e dell'islandese non sembrano aver impattato negativamente le rotazioni del Grifone, con Gilardino molto bravo a correggere il tiro sul suo undici titolare adattando il suo schema alla nuova rosa. Si crea così l'occasione perfetta per costruire nuovi leader tecnici e carismatici in campo: una possibilità raccolta al volo da Junior Messias. Peccato per la squadra di casa che l'italo-brasiliano sarà assente nella sfida contro i giallorossi, a causa di un problema muscolare, ma chissà che non possa essere l'occasione per altri di prendere le redini della formazione genoana.

Sarà invece una Roma rabbiosa e affamata di successo quella che andrà in campo a Marassi contro il Genoa. Alla squadra di De Rossi non servono le motivazioni della sconfitta di un anno fa, ma basta leggere la classifica per trovare tutto ciò che serve per prendere le redini della gara e ottenere i tre punti. Dopo le prime giornate di campionato infatti i giallorossi sono ancora senza vittorie, avendo ottenuto due pareggi e un ko in questa prima parentesi di Serie A. Prestazioni in chiaroscuro di fronte una campagna acquisti tra le più interessanti di tutta la sessione di mercato estiva, mettono il tecnico romanista e i suoi ragazzi, nella posizione di non potersi permettere più errori. A Marassi sarà infatti fondamentale centrare un successo per dare una svolta positiva rapida al proseguo del campionato, prima che inizi l'Europa League e vada poi a dare ulteriori grattacapi alla squadra della Capitale.

La direzione dell’incontro tra Genoa e Roma è stata affidata all’arbitro Antonio Giua, appartenente alla sezione di Olbia. Giua sarà coadiuvato, nel ruolo di assistenti, da Dario Cecconi, della sezione di Empoli, e Andrea Zingarelli, di quella di Siena. L’incarico di quarto ufficiale è stato conferito all’arbitro Luca Massimi della sezione di Termoli. Per l’incarico di video ufficiali sono stati designati Matteo Gariglio, della sezione di Pinerolo, insieme ad Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano. Per il fischietto sardo si tratterà solo della seconda direzione stagionale, dopo aver diretto la sfida della seconda giornata di Serie A tra Verona e Juventus, vinta da quest'ultimi con il risultato di 0-3. Ottavo incrocio di carriera per il direttore di gara con il Grifone in campo, con un bilancio di 2 successi genoani, 2 pareggi e 3 sconfitte, solo 4 invece i precedenti tra Giua e la Roma, con un bilancio perfetto da parte dei giallorossi composto da altrettante vittorie.

Probabili formazioni

Con Messias out per un fastidio muscolare, Gilardino dovrebbe schierare dal primo minuto Malinovskyi in mezzo al campo, ma con la libertà chiaramente di spingersi in avanti e creare pericoli alla retroguardia avversaria. A fianco dell'ucraino pronti Badelj e Frendrub, mentre Sabelli e Martin agiranno sugli esterni. In attacco va verso la conferma la coppia composta da Pinamonti e Vitinha, mentre qualche dubbio in più il tecnico ce l'ha in difesa. Se infatti Gollini è la certezza tra i pali, Bani e De Winter sembrano giocarsi l'ultima maglia della linea arretrata a tre, con Vogliacco e Vasquez: l'italiano al momento è favorito sul belga.

De Rossi affronta uno dei suoi compagni di squadra nell'Italia campione del Mondo 2006, e per l'occasione recupera Dovbyk in attacco: l'ucraino infatti guiderà il reparto insieme a uno tra Dybala e Soulé, il primo favorito sul secondo. Recupero anche a centrocampo con Pellegrini che dovrebbe essere del match e presenziare nella mediana insieme a Cristante e Manu Koné. Sulle fasce Saelemaekers, dopo la buona partita contro la Juventus, dovrebbe essere confermato a sinistra, mentre a destra la scelta dovrebbe portare Çelik titolare. In difesa è in dubbio il debutto di Hummels, Mancini dovrebbe essere al centro del reparto, con Hermoso e N'Dicka a protezione di Svilar.

Genoa (3-5-2): Gollini; Bani, Vogliacco, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Pinamonti, Vitinha. All. Alberto Gilardino.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Pellegrini, Saelemaekers; Dybala, Dovbyk. All. Daniele De Rossi.

Dove vedere la partita

La partita fra Genoa e Roma dello stadio Luigi Ferraris, valevole per la quarta giornata di Serie A, inizierà alle ore 12:30 di domenica 14 settembre 2024. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 12:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.