Genoa, i tifosi ricordano Fabrizio De André con una coreografia speciale

GENOVA, 13 gennaio 2024 _ In questi giorni in tanti hanno ricordato Fabrizio De André, scomparso l’11 gennaio di 25 anni fa. Non poteva mancare il saluto della curva dei tifosi del Genoa, completamente colorata di rossoblù con lo striscione ‘per sempre Amico Fragile’.

Chi conosce bene la storia di ‘Faber’ avrà già capito tutto, a chi non la conosce vale la pena di raccontarla. Perché da anni prima delle partite casalinghe dei rossoblù, gli altoparlanti dello stadio diffondono quello che è diventato per scelta popolare l’inno del club, pur non essendo nato per quello scopo. La canzone ‘Genova Blues’, con la V, in realtà è dedicata alla città, anche se il ritornello chiaramente fa riferimento a quella parte del capoluogo ligure che fa il tifo per il primo club di calcio nato in Italia (“Genova, you are red and blue”).

Qualche anno fa Francesco Baccini, che di quella canzone è l’autore e che la canta in duetto con De André, ci raccontò come nacque quella insolita accoppiata di tifosi: “Avevo scritto la canzone ‘Ottocento’, che è stata inserita nell’album ‘Le Nuvole’, e per la quale Fabrizio mi ringraziò. Allora io gli chiesi di cantare con me ‘Genova Blues’, ma quella canzone non fu scritta per diventare l’inno della nostra squadra del cuore, in realtà i tifosi l’hanno adottata dopo. Fabrizio accettò di partecipare, fu un onore e il nostro modo per dichiararci proprio nell’anno dello scudetto della Sampdoria”.

Quanto ad ‘Amico Fragile’, è una delle canzoni più emblematiche di De André, e anche quella che lo lega ad un altro grande della nostra musica: Vasco Rossi l’ha cantata nel tributo al grande artista genovese, e in questi giorni sui social il rocker di Zocca ha riproposto il racconto di quel pezzo come legame diretto tra i due.