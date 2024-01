I tifosi ricordano De André, un punto per il grande ex. Juric torna a casa senza farsi male

GENOA

0

TORINO

0

GENOA (3-5-2): Martinez 6; De Winter 6, Bani 6.5, Vasquez 6; Sabelli 6 (42’st Vogliacco sv), Malinovskyi 6, Badelj 5.5 (43’st Strootman sv), Messias 6 (26’st Frendrup 6), Martin 5.5 (37’st Haps sv); Retegui 5.5, Gudmundsson 6.5. Allenatore: Gilardino 6.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6.5; Djidji 6.5 (39’st Sazonov 6), Buongiorno 7, Rodriguez 6.5; Bellanova 6, Ricci 5.5, Ilic 6.5, Lazaro 6 (39’st Vojvoda sv); Vlasic 5 (16’st Tameze 6), Zapata 5.5 (21’st Pellegri 6), Sanabria 5.5. Allenatore: Juric 6.

Arbitro: Giua di Olbia 5.5.

Note: ammoniti Vlasic, De Winter, Malinovskyi, Martin, Buongiorno. Angoli: 8-4. Recupero: 1’+2, 5’.

Alla fine lo spettacolo più bello, probabilmente, lo hanno offerto i tifosi del Genoa prima della partita, con l’intera curva coperta dalla coreografia che ha voluto ricordare Fabrizio De André a 25 anni dalla sua scomparsa. ’Faber’ è anche l’autore con Francesco Baccini di ’Genova Blues’, che i tifosi rossoblù hanno eletto a inno della squadra.

Sul campo, è stata una partita maschia: "Secondo me è stata bella sul piano dell’intensità e i ragazzi hanno risposto alla grande. Ci è mancato il gol, ma abbiamo fatto una buona gara contro una squadra ricca di giocatori di qualità, come Malinovskyi e Gudmundsson", ha detto alla fine Ivan Juric, allenatore del Torino, grande ex di turno.