Il tecnico del Grifone: "Vogliamo ringraziare i tifosi che ci hanno dato una spinta pazzesca». Gila carica un Marassi da sold out

Sarà una grande festa stasera al Ferraris per il Genoa che saluta un campionato strepitoso davanti al suo pubblico. "Voglio ringraziare i tifosi perché ci hanno dato una spinta pazzesca", spiega Alberto Gilardino, il grande ex di giornata (al Bologna una sola stagione, ’12-13’, con 13 gol in 36 presenze). Si annuncia praticamente il tutto esaurito per la gara contro Thiago Motta. La voglia è di godersi una salvezza conquistata con largo anticipo.

Torna Messias fermo da oltre un mese per un problema muscolare e che partirà dalla panchina, mentre mancherà De Winter per un guaio fisico "ma speriamo che non sia nulla di grave". Tra i pali giocherà il dodicesimo Leali. Poi ancora parole dolci per i tifosi: "Ho detto spesso e continuerò a dire che quest’anno sono stati per noi il cuore pulsante. Noi abbiamo bisogno di questo tipo di affetto perché c’è la percezione da parte della squadra che c’è stato qualcosa di unico e straordinario. Questo dobbiamo mantenerlo anche nella prossima stagione dove si ripartirà portandoci dietro tutte le cose positive, ma azzerando tutto il resto".