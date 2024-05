Martin, tanta spinta e un bell’assist. Passerella da applausi per Strootman

Leali 6 Aiutato dal palo su Fabbian nel primo tempo, ci mette del suo sempre sul centrocampista nella ripresa.

Cittadini 6,5 Alla prima da titolare, dimostra personalità, capacità di appoggiare la manovra in costruzione. Prezioso, annulla Saelemaekers.

Vogliacco 6 Sua una delle poche sbavature difensive del Genoa, sul palo di Fabbian, ma a Castro concede poco o nulla.

Vasquez 6,5 Nessuna giocata eclatante e nessuna sbavatura. Sempre concentrato. Sabelli 6. Tanto sacrificio e qualche sgroppata.

Malinovskyi 7 Il vantaggio porta la sua firma, con un mancino in buca d’angolo che bacia il palo. Poi muscoli e cervello.

Frendrup 7Ha vinto più contrasti di tutti in serie A e fa capire perché. Pressione continua e alla qualità abbina la qualità: avvia l’azione del gol con un’apertura per Martin e recupera il pallone su Beukema che porta al raddoppio. Partita fantastica.

Thorsby 6 Spina nel fianco con le sue incursioni. Arriva più volte a un passo dal gol andando negli spazie svettando di testa. Ma dietro si perde a più riprese Fabbian.

Martin 6,5 E’ suo l’assist per il gol di Malinovskyi. Spingendo con continuità in avvio e tiene su Orsolini quando il Bologna prova a rientrare.

Gudmundsson 6,5 Sempre pericoloso sui piazzati, si accende nel secondo tempo trovando l’assist del 2-0, confermando di avere le qualità per trovare l’ispirazione anche in una serata di alti e bassi in cui si divora il 3-0 a porta vuota.

Vitinha 7 Fa reparto, allunga la squadra, affonda, battagliare e dimostra qualità tecniche molto interessanti, trovando pure il 2-0. Partita completa.

Spence 6 Blinda la fascia destra nel finale.

Strootman 6 Concede la passerella a Malinovsky: si incolla a Urbanski.

Matturro sv

Ekuban sv

Sommariva sv

Allenatore Gilardino 7 Si conferma ostico più che mai per Thiago: dopo il pareggio del Dall’Ara, si prende la vittoria a Marassi che vale il record di punti di una neopromossa in serie A. Ciliegina sulla torta di una prima annata in A ottima.

Voto squadra 7

Marcello Giordano