"Genova, capitale europea dello sport 2024: un'opportunità di crescita e sviluppo per il futuro"

Genova capitale europea dello sport 2024 "per crescere, svilupparsi e costruire il suo futuro". È il messaggio lanciato in occasione della presentazionedell’appuntamento dal ricco programma volto anche valorizzare il turismo nel capoluogo ligure: più di 100 eventi di 32 discipline sportive con 28 federazioni coinvolte. Il tutto per una previsione di impatto economico sul territorio (gli alberghi) che supera i 9 milioni di euro di indotto diretto a cui dovranno aggiungersi le altre voci di spesa di atleti e turisti. Alla presentazione all’Olimpico di Roma insieme al sindaco di Genova Marco Bucci, c’erano i ministri per lo Sport Andrea Abodi e del Turismo Daniela Santanché, il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, i numeri uno di Coni e Cip Giovanni Malagò e Luca Pancalli.