Germania, si chiude un’era: dopo 70 anni lascia l’Adidas

Un cambio negli spogliatoi destinato a fare storia. Non si parla di giocatori o mister, ma dello sponsor tecnico della nazionale tedesca, che dal 2027 lascerà Adidas per Nike. L’ingresso del ’baffo’ americano come fornitore durerà fino al 2034. Adidas è invece partner della Dfb da oltre 70 anni. Una storia che affonda le radici prima della Seconda guerra mondiale: proprio in quel periodo, due fratelli – Rudolf e Adolf Dassler –, posero le basi per due marchi storici tedeschi: Adidas e Puma. Per i Giochi del ’36 le loro scarpette con i tacchetti e chiodate spopolarono. Una storia di successo in famiglia, fino alla guerra. La scissione tra i due è inevitabile, sia per ragioni economiche, sia per ragioni politiche: Adolf fonda Adidas, e Rudolf – che parteggiava per l’estrema destra – Puma. Una rivalità portata avanti nei decenni, anche da figli, sancita solo da una pace ’riparatrice’ fra le due aziende nel 2009.

Nella Germania di domani, le squadre della federazione continueranno a indossare le maglie Adidas per gli Europei 2024 in casa, gli Europei femminili 2025 in Svizzera e i Mondiali maschili 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada. "Fino a dicembre 2026 faremo tutto ciò che è in nostro potere per raggiungere successi comuni con Adidas, il nostro partner attuale e di lunga data, al quale il calcio tedesco deve molto per più di settant’anni", ha sottolineato il presidente Neuendorf.

Per gli Europei la squadra resterà anche presso la sede dell’Adidas a Herzogenaurach, in Baviera.