Giana, i conti sono in rosso. Arzignano fa tris: è crisi?

ARZIGNANO (Vicenza)

Altra sconfitta per la Giana Erminio in Veneto. Secondo stop consecutivo, un punto nelle ultime sei partite. Al 9’ palo di Ferrante, poi i padroni di casa sbloccano la gara al 41’: Milillo, su un corner, irrompe calciando di sinistro, al volo e in rete. Nel secondo tempo della partita, dopo l’espulsione per proteste di Maguette Fall, i gialloazzurri vicentini conquistano un rigore: al 38’, infatti, Previtali atterra Faggioli e dal dischetto Parigi non sbaglia. Tiro centrale e potente, mentre il portiere della Giana Zacchi sceglie l’angolo sbagliato. Al 41’, infine, traversone dalla sinistra di Parigi e Lakti ci crede dalla linea di fondo, infilando con una grande conclusione il pallone tra il primo palo: Zacchi rimane impotente.

Luca Di Falco