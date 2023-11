Giovani in odore di Nazionale, da Raspadori a Colombo: tutte le carte di Spalletti

Roma, 5 novembre 2023 – Quando Victor non c’è...Raspadori si prende la scena. La terza rete lo incorona come l'uomo più in forma del momento in casa Napoli e anche in vista delle convocazioni per la Nazionale fa guadagnare punti al 23enne di Bentivoglio. Attualmente è il sostituto più accreditato, con un Osimhen fermo ai box ancora per qualche settimana.

Spalletti non dovrebbe rinunciare all’attaccante tutto duttilità e intelligenza tattica, anche se dal punti di vista fisico c’è ancora un po’ da lavorare.

L’attaccante del Napoli, oltre a Scamacca e Kean è tra i giovani con l’istinto del gol che potrebbero trovare posto in maglia azzurra, soprattutto perché hanno ricominciato a segnare.

Altro giovane nome che non dovrebbe mancare tra le fila della Nazionale è Gianluca Scamacca. Il 24enne della Dea negli ultimi due turni ha collezionato una strabordante partita con l’Empoli fatta di una doppietta e assista e di un gol segnato ai nerazzurri (Atalanta-Inter 1-2).

A inseguire c’è Moise Kean (23 anni), a Spalletti piace tantissimo e Allegri lo sta rivalutando, tanto da avergli fatto giocare le ultime quattro partite da titolare. Oggi invece potrebbe solo subentrare contro la Fiorentina.

Altra promessa in odore d’azzurro è il 21enne di Vimercate Lorenzo Colombo. L’ala del Milan in prestito al Monza in nove partite ha collezionato tre reti e un assist.