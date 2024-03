Giovanili, quante emozioni al Trofeo delle Regioni. Rappresentativa donne e Allievi per la semifinale

Gli Allievi under 17 e la Rappresentativa femminile proseguono l’avventura nel Trofeo delle Regioni in svolgimento in Liguria e oggi disputeranno i quarti di finale. Under 15 e Juniores hanno provato, nella terza gara del girone eliminatorio, ad ottenere i tre punti che potevano valere il pass ai quarti, ma sono stati entrambe sconfitte dal Piemonte per 1-0. Gli Allievi di Mannelli conquistano il primo posto nel raggruppamento pareggiando 1-1 con il Piemonte. Vantaggio avversario con Florio, ma in apertura di ripresa è Bertelli (Affrico) a segnare il gol del pareggio per i toscani e il risultato non cambia fino al fischio finale. Oggi sul campo della Ligorna a Genova la Toscana affronta la Campania nei quarti (inizio ore 11).

La Rappresentativa femminile, dopo le goleade nelle prime due gare con Umbria e Basilicata, centra un pareggio con il Piemonte che vale il primo posto nel girone. Toscana in vantaggio con Giulia Martinelli (Blues Pietrasanta) su calcio di punizione, pari delle avversarie nella ripresa col risultato di 1-1 finale. Oggi pomeriggio alle 14,30 in terra ligure la Toscana affronta il Veneto nei quarti di finale femminile.

Niente da fare per gli Juniores che hanno terminando il girone senza segnare un gol, con tanta sfortuna. Dopo i due pareggi a reti bianche, arriva la sconfitta per una rete subita nel primo tempo ad opera di Lischetti del Piemonte.

F. Que.