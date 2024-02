Girgi, il difensore goleador: "Sangiuliano, bene così"

SAN GIULIANO (Milano)

Dopo aver deciso il derby con il Fanfulla lo scorso dicembre, Alessio Girgi si è ripetuto anche domenica scorsa nel 2-0 con cui il Sangiuliano ha battuto la Victor San Marino, centrando l’ottavo risultato utile di fila. Un gol e mezzo per il terzino sinistro di Genova che proprio nella città ligure è cresciuto, nel quartiere Foce. Sin da piccolo ha vissuto le prime esperienze nel calcio con il settore giovanile del Genoa, squadra di cui è tifosissimo, anche grazie alla passione che gli ha trasmesso il papà, storico magazziniere proprio della società rossoblù.

"Prima che il calcio diventasse un vero e proprio lavoro passavo le domeniche in gradinata Nord a tifare per il Genoa, una questione di cuore". Girgi ha vissuto da vicino l’amore e la passione per la maglia rossoblù, grazie proprio a suo papà: "È stato per dieci anni al seguito la prima squadra, come magazziniere, mentre ora si è spostato in Primavera per avere più tempo da dedicare a mia mamma che, dopo la morte dei miei nonni, è rimasta sola". Dai Pulcini fino agli Allievi Nazionali, con il sogno di emulare le gesta di Mimmo Criscito, storico capitano rossoblù. Poi, per Alessio, il passaggio all’Atalanta con cui ha disputato i campionati Beretti e Primavera, vincendo anche lo scudetto nella stagione 2018/2019. Da lì le prime esperienze nel calcio dei grandi in Serie C con Pergolettese, Legnago, Carrarese, Feralpisalò e Torres, prima dell’arrivo al Sangiuliano lo scorso dicembre, voluto proprio dal presidente Andrea Luce. E non è un caso che, da quando è arrivato lui, i gialloverdi hanno conquistato 18 punti in otto partite. Domenica scorsa prima il suo colpo di testa deviato da Cogliati, poi il tuffo sull’assist di Brogno, sempre di testa, hanno regalato altri tre punti alla squadra di Andrea Ciceri.

"Sono molto felice sia per il gol, o i gol – sorride Girgi –, che per la vittoria. Stiamo bene e credo si veda perché anche contro una squadra forte come la Victor San Marino che sta lottando per il primo posto, abbiamo fatto una grande partita". Due gol e mezzo in pratica, in sole otto partite, sono un bottino di tutto rispetto per un difensore: "Ciò che più mi interessa è che la squadra continui su questa strada, poi a livello personale non posso che essere soddisfatto". Ora la sosta per il Torneo di Viareggio. Alla ripresa che vedrà il Sangiuliano in campo contro il Certaldo, fanalino di coda del Girone D: Dobbiamo pensare partita per partita senza porci limiti – conclude Girgi – la continuità che siamo riusciti a trovare deve essere la nostra base di partenza.