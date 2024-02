Girone A. Alcione, Gagliani è il nuovo direttore generale. Intanto il Bra perde il ricorso

Le belle notizie non arrivano mai da sole. Tant’è: doppio sorriso in casa Alcione nella giornata di ieri. La capolista ha infatti ufficializzato una nuova entrata a livello dirigenziale: "La Società Alcione Milano comunica di aver raggiunto l’accordo con il dottor Giacomo Gagliani in qualità di direttore generale. Un gradito ritorno nei colori orange – si legge nel comunicato ufficiale – avendoli indossati da giocatore nel settore giovanile. La Società da il benvenuto al direttore e gli augura buon lavoro". E non è finita qui. Sempre ieri, il giudice sportivo ha respinto il reclamo del Bra, arrivato dopo la partita vinta dalla capolista di Cusatis per 1-0. I piemontesi avevano contestato la posizione del giocatore Diop Serigne Fallou (classe 2002 e non 2005, secondo loro) e la conseguente violazione del numero di quote giovani obbligatorie in campo. Così il giudice sportivo: "Sebbene la documentazione allegata dalla A.C. BRA al proprio reclamo contenga “numerosi e significativi” elementi

indiziari che parrebbero avvalorare la tesi ivi sostenuta (vale a dire, che la nascita del calciatore sia avvenuta il 24/08/2002), la medesima documentazione non è stata esibita in originale né prodotta in copia conforme all’originale. Dall’altro lato, invece, la quasi totalità della documentazione allegata al tesseramento del calciatore (con data di nascita 22/08/2005, ndr) risulta esibita in originale e consegnata in copia conforme, e da un punto di vista formale il tesseramento del medesimo calciatore presso l’Alcione Milano Ssd Arl è perfettamente regolare". Tre punti certificati, dunque, e confermato il +7 sul Chisola secondo. Il giudice sportivo, infatti, ha deciso "di respingere il reclamo e di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 0-1". Lu.Mig.