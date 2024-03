Girone A. L’Alcione si rialza. Tris alla Vogherese

Dopo l’inattesa sconfitta in casa della Lavagnese, l’Alcione riprende a mietere punti sfruttando l’appuntamento casalingo per battere 3-1 la Vogherese. Una vittoria fondamentale che mantiene i cinque punti di distacco sul Chisola, secondo e capace di vincere sul terreno di gioco del Vado. Determinante per gli orange, che hanno anche una partita in meno (da recuperare a Gozzano) e sono sempre più vicini al traguardo della promozione diretta, la doppietta siglata nel giro di sette minuti da Barbuti, dal 35’ al 42’, cui ha fatto seguito l’immediato 2-1 di Binous al 43’ e ad inizio ripresa il definitivo tris di Morselli. Nelle zone alte della classifica vince anche il Città di Varese, 2-1 in casa contro la Sanremese, superando al quarto posto il Bra (1-1 con la Lavagnese) e rimanendo in scia all’RG Ticino. Si torna in campo il 7 aprile, per l’Alcione in programma una trasferta a Chieri, squadra che naviga in zona playout, mentre il Città di Varese giocherà in casa del Derthona, attualmente fuori dalle posizioni che portano agli spareggi retrocessione per un solo punto.