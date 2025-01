Girone A. Lumezzane nel buio. Ride solo la Clodiense

LUMEZZANE (Brescia)Il Lumezzane si scotta con l’Union Clodiense fanalino di coda. La squadra di Franzini non solo non riesce a conquistare la seconda vittoria consecutiva e a consolidare la sua posizione in zona playoff, ma deve arrendersi davanti alle punture della squadra veneta, profondamente rinnovata dal mercato di gennaio. Grande delusione al termine della gara per i rossoblù, ai quali non sono bastate diverse occasioni da gol e una nutrita collezione di tiri dalla bandierina (8-1) per riuscire a raddrizzare la situazione dopo il vantaggio firmato dai veneziani che, con l’arrivo in panchina dell’esperto Tedino (in Serie B con Palermo, Entella e Pordenone) vogliono credere nella salvezza. Sul fronte opposto i valgobbini non sono riusciti a ripetere la prova di grande grinta messa in mostra con il Lecco e sono tornati a stentare al momento di concludere. Dopo un inizio ricco di capovolgimenti di fronte, Lattanzio si invola sulla fascia e pennella un invitante servizio al centro per Sinani che trafigge Filigheddu. Monachello (nella foto) e compagni reagiscono e vanno vicino più volte al pareggio, ma all’8’ della ripresa possono rimanere in partita solo grazie a Sinani che fallisce il rigore del possibile raddoppio. I valgobbini inseguono il pareggio sino al termine, ma al 43’ un contropiede di Lattanzio firma il 2-0 che spegne definitivamente le speranze dei locali.

Luca Marinoni