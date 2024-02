GIRONE A. Marina, una vittoria che sa di playoff

3

OSIMO STAZIONE

1

: Ricci, Medici (30’st Gagliardi), Maiorano, Rossetti, Giovagnoli, Carloni (11’st Cucinella), Gregorini (26’st Sabbatini), Testoni, Piermattei (11’st Pierandrei), Nacciarriti, Rossini (36’st Gabrielli). All. Giorgini

OSIMO STAZIONE: Bottaluscio, Masi, Caruso (30’st Coppi), Rinaldi, Pizzuto, Kaba, Gyabaa (40’st Mazzocchini), Polenta (30’st Ippoliti),Giuliani, Staffolani, Camilloni. All. Busilacchi

Reti: 7’pt Giuliani (O), 11’st Testoni (M), 28’st, 43’st Pierandrei (M)

Arbitro: El Moushini di Pesaro

DI MONTEMARCIANO

Una vittoria che lancia il Marina in piena zona playoff. L’inizio però è tutto in salita: Giuliani beffa Ricci dalla distanza, nella ripresa Testoni rimette tutto in parità. Il ribaltone lo completa Pierandrei che trasforma in oro il cross di Sabbatini. Nei minuti finali l’ex Jesina si regala anche la gioia della doppietta: dal dischetto sbaglia la prima conclusione, non la ribattuta.