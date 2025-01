Girone B. Arlotti illude, Chillemi aggancia. Sant’Angelo e Sondrio impattano

SANT’ANGELO (Lodi)

Il Sant’Angelo non riesce a superare un buon Sondrio ed esce dalla zona playoff. Per i valtellinesi, invece, punto prezioso in chiave salvezza. La squadra di casa parte subito forte e va vicina al gol del vantaggio con un tiro da fuori area di Tordini respinto da Rodriguez. Sulla ribattuta Arlotti calcia a lato, mentre il colpo di testa di Cazzaniga è ben parato da Rodriguez. Il Sondrio prova a uscire dal guscio ma il cross di Infantino trova Belecco in ritardo. Al 17’ Sant’Angelo in vantaggio. Tiro cross di Confalonieri, Rodriguez respinge sui piedi di Arlotti che si gira e insacca con un diagonale. Al 26’ gran tiro a giro di Lattarulo fuori di poco, mentre la conclusione di Arlotti finisce alta. Nel secondo tempo reazione del Sondrio che sfiora il palo con un tiro di Chillemi e morde con la zuccata di Bellecco. Il pari arriva grazie a Chillemi, lesto a gonfiare la rete con una bella conclusione. Assalto santangiolino, ma la squadra di Amelia regge.

S. ANGELO-SONDRIO 1-1 (1-0) Marcatori: 17’ pt Arlotti (Sa), 18’ st Chillemi (So). Fulvio D’Eri