Girone B. Camarlinghi, doppietta e candeline. Desenzano regina per una notte

DESENZANO (Brescia)Il Desenzano non sciupa l’occasione e, contro un tenace Magenta, passa in vetta grazie alla doppietta di Camarlinghi. La squadra di Gaburro, almeno per 24 ore, affianca l’Ospitaletto capolista (che oggi ospiterà il Vigasio). Con la matricola milanese, i biancazzurri spingono la gara sul binario desiderato sin dai primi minuti. L’equilibrio dura solo 6’, il tempo necessario a Camarlinghi, sempre più efficace sotto porta, a trafiggere Salvato e a mettere in salita la gara dei gialloblù. Un inseguimento che si fa ancora più difficile al 19’, quando arriva il bis dell’attaccante biancazzurro, capace di farsi il regalo più bello nel giorno del suo ventiseiesimo compleanno. Il risultato, a questo punto, sembra ormai in cassaforte per i locali, ma nella ripresa gli ospiti cercano di risalire la china e la rete di Lo Monaco al 27’ riapre la contesa. Il Desenzano, però, serra le fila e tiene stretta sino al termina la preziosa vittoria.

DESENZANO-MAGENTA 2-1 (2-0)Marcatori: 6’ pt e 19’ pt Camarlinghi (D), 27’ st Lo Monaco (M).