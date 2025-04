Milan-Atalanta: le ultimissime. Jovic ancora titolare, le scelte di Gasp

Milano, 20 aprile 2025 – Uno dei piatti forti e più succulenti della domenica pasquale del campionato di Serie A di calcio è senza dubbio il posticipo delle 20.45 che mette di fronte sul palcoscenico dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro il Milan e l’Atalanta. Due squadre che si presentano all’appuntamento pasquale con il morale rinfrancato dai successi ottenuti rispettivamente contro Udinese e Bologna e che puntano al successo per continuare la corsa verso un posto in Europa. In casa Milan, con il derby di Coppa Italia sullo sfondo, c’è grande attesa e voglia di capire se il modulo con la difesa a tre e il centrocampo a quattro lanciato da mister Sergio Conceiçao con successo nel match giocato contro i friulani potrà pagare ancora buoni dividendi e potrà essere quel caposaldo in grado di dare ai rossoneri quell’equilibrio e quella solidità che fino a questo momento della stagione ha latitato. Per il tecnico portoghese sono arrivate buone notizie anche dall’infermeria visto che hanno pienamente recuperato sia Mike Maignan – uscito in barella a Udine dopo uno scontro fortuito con Jimenez che ha creato non poca apprensione in casa rossonera – sia Santiago Gimenez, il quale – a meno di sorprese – partirà però dalla panchina. Ancora indisponibili, invece Kyle Walker (si punta a recuperarlo per il derby di ritorno di Coppa Italia), Ruben Loftus-Cheek (alle prese con i postumi dell’appendicectomia) e il lungodegente Emerson Royal. Sul fronte opposto, invece, ha ridato – come detto – morale e slancio in vista del rush finale di stagione la vittoria ottenuta dai nerazzurri contro il Bologna, al termine di un match che ha visto soprattutto nel primo tempo gli orobici in grande spolvero. Mister Giampiero Gasperini dovrà fare i conti con un’importante lista di indisponibili, ai quali si è aggiunto il difensore Kolasinac, che contro il Bologna ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro terminando anzitempo la sua stagione. Recupero in extremis, invece, per l’ex di serata Charles De Ketelaere.

Le possibili scelte di Conceicao e Gasperini

Conceiçao dovrebbe riproporre il 3-4-2-1 con Tomori, Gabbia e Pavlovic a comporre il terzetto di centrali a protezione di Mike Maignan che ritorna subito titolare tra i pali della porta rossonera. A Jimenez e Theo Hernandez spetterà invece il compito di presidiare le corsie laterali, con Reijnders e Fofana in mezzo al campo. Davanti, infine, un po’ a sorpresa c’è ancora Luka Jovic, in vantaggio nel ballottaggio con Abraham e Jimenez e supportato da Pulisic e Leao. Modulo speculare per l’Atalanta di Gasperini, che schiera Toloi, Hien, Djimsiti davanti al portiere Carnesecchi. L’ex Bellanova e Zappacosta agiranno invece sulle corsie laterali, con De Roon ed Ederson a completare il centrocampo. L’altro ex rossonero Pasalic e Lookman agiranno invece alle spalle della punta che sarà ancora Mateo Retegui. Orari e dove vedere la gara: la gara Milan-Atalanta, valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A di calcio sarà trasmessa domenica 20 aprile alle ore 20.45 in diretta in esclusiva su DAZN e in streaming sul sito e sulle app di DAZN

Le probabili formazioni:

Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Leao; Jovic. All. Conceicao Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui. All. Gasperini