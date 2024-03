Girone B. Club Milano-Varesina. Derby lombardo a Pero

Turno prepasquale con in palio punti pesanti nel girone B della D. La Varesina, seconda in graduatoria alle spalle del Piacenza, fa visita oggi a Pero al Club Milano. La squadra di Spilli dopo aver regolato il Crema, punta a mantenersi ai vertici, concentrandosi su una gara alla volta in questo testa a testa. "Per la mole di gioco - dice l’allenatore - dobbiamo essere più cattivi sotto porta. Abbiamo giocato alcune partite in più rispetto agli avversari, un po’ di stanchezza mentale c’è ma dobbiamo ritrovare la giusta brillantezza, cercando di divertirci dentro il campo, creando occasioni e sperando che i nostri attaccanti trovino la lucidità per andare a segno. Non dobbiamo, pur essendo il miglior attacco (65 reti, ndr), sprecare occasioni ed essere leziosi: dobbiamo essere cinici".

L’Arconatese punta a ritrovare la vittoria ricevendo a Caronno Pertusella la Virtus Ciserano. In coda alla classifica il Legnano gioca l’ultima gara stagionale al Mari con il Brusaporto prima di lasciare lo stadio in vista del Palio, mentre la Castellanzese è al Voltini contro il Crema. Completano la giornata Caldiero-Piacenza, Caravaggio-Casatese, Desenzano-Villa Valle, Pro Palazzolo-Real Calepina, Ponte San Pietro-Clivense, Tritium-Folgore Caratese.