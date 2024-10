Girone B. Colpaccio Desenzano. Arconate ancora a zero

DESENZANO (Brescia)

Vittoria e sorpasso. Il Desenzano si aggiudica il big match contro la Varesina e le soffia il posto di leader della classifica. Unici a rimanere imbattuti, i gardesani hanno ora 17 punti: +1 dai rossoblù che condividono il secondo posto con Ospitaletto e Sant’Angelo. Decisivo il rigore di Battistini. Ospitaletto che ha pareggiato con il Sangiuliano City: sotto di due reti per le marcature di Vassallo e Cogliati, i bresciani hanno risposto con Panatti e Peli. Il Sant’Angelo ha invece archiviato la pratica Fanfulla imponendosi sul terreno amico per 2-0 con la doppietta di Pollio e lasciando il "guerriero" in situazione critica.

Al quarto posto Pro Sesto e Pro Palazzolo: i bresciani sono andati a prendersi la posta piena sul terreno del Club Milano (1-0 di Barwuah), i biancocelesti sono invece inciampati al Breda contro i camuni del Breno, sempre a ridosso dell’alta classifica, perdendo per 2-3. Le reti di Borgo e De Respinis non sono state sufficienti per contrastare le marcature ospiti di Minessi, Contessi e Rusconi. Tornano a fare respirare la classifica Folgore Caratese e Castellanzese, la prima sconfiggendo il Chievo in casa per 1-0, la seconda infliggendo lo stesso punteggio alla Casatese Merate. Ai piani bassi la Nuova Sondrio Calcio sìimpone sui bresciani del Ciliverghe per 3-1 e il Crema supera l’Arconatese, ancora a zero punti. Niente da fare per il Magenta che non riesce a smuoversi da 7 punti perdendo per 0-2 nella tana dei veneti del Vigasio.

GIRONE B: Desenzano-Varesina 1-0, Castellanzese-Casatese Merate 1-0, Ciliverghe-Sondrio 1-3, Club Milano-Pro Palazzolo 0-1, Crema-Arconatese 3-2, Folgore Caratese-Chievo 1-0, Ospitaletto-Sangiuliano City 2-2, Pro Sesto-Breno 2-3, Sant’Angelo- Fanfulla 2-0, Vigasio-Magenta 2-0.

CLASSIFICA: Desenzano 17; Varesina, Ospitaletto; Sant’Angelo 16; Pro Sesto, Pro Palazzolo 13; Breno 11; Folgore Caratese, Castellanzese 10; Casatese Merate, Ciliverghe, Vigasio; Crema 9; Nuova Sondrio, Club Milano, Magenta 7; Sangiuliano City 6; Chievo Verona, Fanfulla 5; Arconatese 0. Cristiano Comelli